Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 28 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este jueves 28 de mayo determina que estará con nubes dispersas con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 4% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 46%.Viernes 29 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Sábado 30 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Mazamitla