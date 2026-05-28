Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 28 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este jueves 28 de mayo determina que estará con nubes dispersas con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 4% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 46%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 29 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Sábado 30 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

