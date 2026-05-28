Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 28 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este jueves 28 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 27 grados.Viernes 29 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24Sábado 30 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 25Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25Lunes 1 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 25Martes 2 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 24Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 23Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 23Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga