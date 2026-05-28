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Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 28 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 28 de mayo de 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 28 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este jueves 28 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 27 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Viernes 29 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

Sábado 30 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 25

Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 25

Martes 2 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 24

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 23

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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