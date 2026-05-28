Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 28 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este jueves 28 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 40%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Viernes 29 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Domingo 31 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Lunes 1 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque