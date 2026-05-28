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Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 28 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 28 de mayo de 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 28 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este jueves 28 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 40%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 29 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Domingo 31 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Lunes 1 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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