¿Saldrás sin paraguas? Piénsalo dos veces. Este lunes 15 de junio de 2026, diversos fenómenos meteorológicos desatarán tormentas, granizo e inundaciones en México, dividiendo al país entre calor sofocante y aguaceros torrenciales que exigen máxima precaución.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Conagua confirmaron que casi todo el territorio nacional experimentará precipitaciones . Esta situación responde a una inusual combinación de sistemas atmosféricos activos simultáneamente.

El principal detonante es la onda tropical número 7, que avanza por el sureste y centro del país. A esto se suma un frente frío atípico próximo a la frontera norte.

Además, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México alimentará las nubes de tormenta. Esto generará descargas eléctricas continuas y rachas de viento peligrosas.

Alerta máxima en el noreste por lluvias torrenciales

Las autoridades vigilan de cerca a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde el peligro es inminente. Se esperan los acumulados más altos, con lluvias intensas de 75 a 150 milímetros .

Ante este pronóstico, Protección Civil advierte sobre deslaves y desbordamientos de ríos. Las zonas urbanas enfrentan una alta probabilidad de encharcamientos severos e inundaciones repentinas.

Por otro lado, precipitaciones muy fuertes castigarán a otra decena de estados. Chihuahua, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Puebla, Oaxaca y Chiapas están bajo alerta naranja.

En el occidente, Nayarit y Jalisco esperan tormentas fuertes con posible caída de granizo . Los vientos en esta región podrían alcanzar rachas de hasta 50 kilómetros por hora.

El pronóstico para la capital y el centro del país

Para los habitantes de la CDMX y el Estado de México, el impermeable será obligatorio. Se pronostica cielo nublado con 100% de probabilidad de chubascos fuertes durante la tarde.

La temperatura en la capital oscilará entre 14 y 25 grados Celsius, manteniendo un ambiente fresco. Las autoridades piden precaución al volante por la baja visibilidad en vías rápidas.

El transporte público y las avenidas principales podrían sufrir retrasos. Se recomienda anticipar traslados, especialmente entre las 15:00 y 19:00 horas, cuando se espera la mayor intensidad pluvial.

Calor extremo resiste en el noroeste

Mientras el agua inunda varias regiones, el calor extremo no da tregua en el noroeste. El termómetro se negará a descender en zonas bajo una prolongada ola de calor.

Baja California Sur, Sonora y Sinaloa registrarán temperaturas máximas que superarán los 45 grados Celsius. Este contraste térmico subraya la complejidad climática del territorio mexicano.

En las costas, el mar de fondo provocará oleaje de hasta 2.5 metros. Las playas del Pacífico mantendrán restricciones estrictas para bañistas y embarcaciones menores.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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