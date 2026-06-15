¿Te imaginas ir al trabajo y toparte con un agujero de 10 metros de profundidad? La llegada del temporal de lluvias al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) trae consigo un peligro latente: los socavones. Hoy, el colapso en López Mateos nos recuerda por qué debemos estar alerta.

Este domingo 14 de junio de 2026, la ciudad se paralizó ante una noticia alarmante. Un megasocavón de 25 metros de largo y 10 de profundidad devoró los carriles laterales de la transitada Avenida López Mateos.

El hundimiento ocurrió específicamente en el cruce con la Calle Pléyades, a la altura de la colonia La Calma en Zapopan. Esta zona representa una de las arterias viales más importantes y congestionadas de la metrópoli.

¿Por qué la tierra se abre en Guadalajara?

Durante la temporada de lluvias, el suelo de la ciudad experimenta un fenómeno de reblandecimiento extremo . La filtración constante de agua pluvial debilita las capas subterráneas que sostienen el peso del asfalto diario.

A este fenómeno natural se suma la vulnerabilidad de la infraestructura hidráulica . Las tuberías antiguas suelen presentar fisuras que, al combinarse con las fuertes tormentas, lavan la tierra debajo de las calles de forma silenciosa.

En el caso específico de López Mateos, las autoridades señalaron un factor humano adicional. Una construcción vertical aledaña presuntamente dañó dos líneas de agua potable, acelerando drásticamente el colapso del terreno.

La combinación de estos elementos crea la tormenta perfecta para los hundimientos urbanos. El agua busca su cauce natural y, al no encontrarlo, erosiona el subsuelo hasta que la capa superficial cede ante el peso vehicular.

El impacto inmediato en la ciudadanía

Elementos de Protección Civil y la Policía Vial actuaron de inmediato para acordonar el área. El cierre total de la lateral en sentido norte a sur generó un caos vehicular sin precedentes que afectó a miles.

Además del tráfico, el incidente dejó a varias colonias sin servicios básicos. El SIAPA confirmó cortes de agua en zonas como Las Águilas y Pinar de La Calma mientras realizan las reparaciones correspondientes.

Los vecinos de la zona ya habían advertido sobre los riesgos inminentes. Desde el inicio de la obra cercana, reportaron vibraciones constantes, hundimientos menores y trabajos de maquinaria pesada durante la madrugada.

La frustración vecinal ha crecido al ver que sus denuncias previas no evitaron el desastre. Ahora, exigen que se revisen los permisos de construcción y se garantice la seguridad estructural de sus viviendas.

Medidas de prevención y rutas alternas

Para evitar la zona del desastre, las autoridades recomiendan utilizar vías alternas. La avenida Mariano Otero se ha convertido en el principal desahogo para los automovilistas que buscan esquivar el cierre vial.

Los peritajes oficiales determinarán las responsabilidades exactas en los próximos días. Mientras tanto, las cuadrillas trabajarán a marchas forzadas para estabilizar los taludes y evitar que el enorme agujero siga creciendo.

Este evento subraya la urgencia de modernizar las redes subterráneas. Con el temporal apenas comenzando, la prevención y el reporte ciudadano oportuno serán vitales para evitar nuevas tragedias en el asfalto tapatío.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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