Si planeabas salir con impermeable este lunes 15 de junio de 2026, podrías reconsiderarlo. Contra la tendencia de la temporada, la probabilidad de lluvia en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) disminuyó drásticamente hoy , ofreciendo una ventana seca ideal para tus actividades.

Esta sorpresiva pausa meteorológica responde a un cambio repentino en los patrones de humedad que afectaban al estado de Jalisco durante el fin de semana, brindando un respiro a los ciudadanos.

De acuerdo con los reportes matutinos, los sistemas de baja presión se desplazaron hacia otras zonas, permitiendo cielos mayormente despejados y un ambiente estable en la región centro de la entidad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó mediante sus canales oficiales que las condiciones atmosféricas actuales no favorecen la formación de tormentas severas en la ciudad durante las próximas horas.

¿Qué dice el pronóstico local?

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara detalló que la nubosidad será dispersa, reduciendo significativamente cualquier riesgo de precipitación importante .

Aunque la temporada de lluvias está formalmente en marcha, este lunes se caracteriza por una entrada de aire seco proveniente del Océano Pacífico que inhibe el desarrollo de nubes de tormenta.

Esto significa que los habitantes de municipios como Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco y Tonalá disfrutarán de una jornada con mayor presencia de sol y cielos más claros que en días anteriores.

Las temperaturas máximas rondarán los 30 grados centígrados en la zona urbana, por lo que la sensación térmica será ligeramente calurosa hacia el mediodía, invitando a mantener una hidratación constante.

Impacto en la rutina tapatía

La notable disminución en la probabilidad de precipitaciones representa un gran alivio para el tránsito vehicular, frecuentemente colapsado por los encharcamientos e inundaciones en las principales arterias viales.

Quienes utilizan el transporte público diariamente o deciden desplazarse en bicicleta encontrarán condiciones mucho más seguras, cómodas y ágiles durante sus trayectos por la metrópoli.

Además, las diversas obras públicas y los trabajos de mantenimiento urbano que se realizan en distintas zonas de la ciudad podrán avanzar a buen ritmo sin las interrupciones habituales.

Sin embargo, los expertos en meteorología recomiendan a la población no guardar definitivamente los paraguas, ya que el clima en esta época es altamente cambiante y las condiciones varían rápidamente.

Recomendaciones para los próximos días

Hacia la tarde-noche de este lunes, la probabilidad de algún chubasco aislado es menor al 20% , una cifra significativamente baja y poco común para un mes de junio.

Las autoridades de Protección Civil sugieren aprovechar esta breve tregua climática para realizar labores preventivas, como limpiar azoteas y despejar alcantarillas en los hogares para evitar futuros problemas.

A partir del martes, los modelos meteorológicos indican que la humedad podría regresar con fuerza , reactivando el temporal de lluvias en la región occidente y devolviendo el clima típico de verano.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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