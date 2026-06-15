El panorama meteorológico para la mitad de este 2026 se presenta sumamente complejo debido a la consolidación de un fenómeno climático global de intensidad sin precedentes, denominado de forma técnica por los especialistas como "El Niño Godzilla". Esta anomalía se caracteriza por un calentamiento extremo y fuera de los parámetros normales en las aguas del Océano Pacífico.

De acuerdo con previsiones meteorológics, la interacción de esta masa de agua caliente con la atmósfera altera de forma directa el flujo de los vientos y bloquea la formación de nubes de tormenta. Esto propicia un escenario de estabilidad atmosférica prolongada, donde la radiación solar impacta de manera directa sobre el suelo mexicano.

La presencia de este fenómeno actúa como un potenciador de la canícula 2026, un periodo que tradicionalmente se caracteriza por una disminución drástica en el volumen de las lluvias y un aumento exponencial en los termómetros . Las autoridades ambientales advierten que la combinación de ambos factores climáticos generará condiciones atípicas de aridez que pondrán bajo estrés los sistemas de distribución hídrica.

La lista completa de los estados bajo alerta por sequías extremas

El análisis de los modelos de pronóstico por computadora permite identificar las regiones geográficas de México que sufrirán el desabasto y la escasez de líquido de forma más severa. La falta de precipitaciones afectará tanto el consumo de las zonas urbanas como el desarrollo de las actividades agrícolas.

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Las entidades federativas que integran la lista oficial con mayor riesgo de desarrollar condiciones de sequía de moderada a extrema durante este periodo de 40 días son las siguientes:

Campeche

Colima

Chiapas

Oaxaca

Guerrero

Michoacán

Nuevo León

Quintana Roo

San Luis Potosí

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Otras demarcaciones del centro y occidente del país, como el estado de Jalisco, se mantendrán en un estatus de vigilancia preventiva. Los comités de agua locales evalúan las reservas de los acuíferos para optimizar el suministro diario en urbes densamente pobladas como Guadalajara.

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Cuándo empieza y cómo operará la canícula 2026 en el territorio nacional

La canícula es un evento climatológico anual que suele presentarse de manera regular después del solsticio de verano . Las estimaciones oficiales señalan que el periodo de mayor intensidad de este fenómeno iniciará formalmente durante las primeras semanas del mes de julio, extendiéndose de forma aproximada hasta mediados de agosto.

La duración estimada de este ciclo de calor seco y escasez de precipitaciones oscila entre los 30 y 40 días consecutivos. Durante este lapso, las altas presiones atmosféricas impiden que los ciclones tropicales y las ondas del este ingresen con fuerza a las costas del Golfo de México, desviando la humedad lejos del interior del país.

Para mitigar los efectos del desabasto, las dependencias gubernamentales y la Comisión Nacional del Agua coordinarán operativos de distribución mediante camiones cisterna en los municipios más vulnerables. Asimismo, se emitirán restricciones temporales para el riego de áreas verdes y el uso industrial de agua no esencial.

¿Qué es exactamente la canícula y por qué disminuyen las lluvias?

La canícula es un fenómeno climático caracterizado por una sequía intraestival, es decir, una pausa o disminución notable en la cantidad de lluvias en pleno periodo de verano. Ocurre debido a la intensificación de un sistema de alta presión en el océano Atlántico que impide la formación de tormentas sobre el continente.

¿La canícula afecta a todos los estados de la República por igual?

No. El fenómeno impacta principalmente a las entidades del noreste, oriente, centro y sur de México. Por el contrario, los estados del noroeste, como Sonora y Sinaloa, suelen experimentar un incremento en sus lluvias durante estas mismas fechas debido al desarrollo del fenómeno conocido como el Monzón mexicano.

JM