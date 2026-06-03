Las personas adultas mayores que cuentan con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) pueden acceder a un beneficio exclusivo que les permite ahorrar en viajes dentro y fuera de México.

Gracias a una alianza entre el Inapam y Volaris, los beneficiarios pueden obtener sin costo la membresía v.club, un programa que ofrece descuentos especiales en vuelos, hospedajes y paquetes turísticos.

¿Qué es el beneficio de Volaris para adultos mayores?

La membresía v.club de Volaris está disponible de manera gratuita para quienes tengan una credencial vigente del Inapam. Este beneficio tiene una vigencia de un año y, al finalizar el periodo, puede renovarse sin costo siguiendo el mismo procedimiento.

Con esta membresía, los adultos mayores pueden acceder a tarifas preferenciales en vuelos nacionales e internacionales, además de promociones exclusivas para viajes y alojamiento.

Beneficios que incluye la membresía v.club Inapam

Las personas inscritas en este programa pueden disfrutar de:

Tarifas especiales en vuelos de Volaris.

Descuentos en hoteles y hospedajes participantes.

Promociones en paquetes vacacionales.

Acceso a ofertas exclusivas para destinos nacionales e internacionales.

Oportunidades para viajar con costos más accesibles durante todo el año.

¿Cómo obtener gratis la membresía v.club con INAPAM?

Paso 1: Crear una cuenta en Volaris

Ingresa al portal oficial de Volaris.

Selecciona la opción "Regístrate".

En "Tipo de cuenta", elige "Volaris, miembro v.club o INVEX".

Completa el formulario con tus datos personales.

Verifica que la información coincida exactamente con la que aparece en tu credencial del INAPAM.

Haz clic en "Crear mi cuenta" y posteriormente en "Completa tu perfil".

Paso 2: Solicitar la activación de la membresía

Accede al apartado "Tu Experiencia" dentro del sitio de Volaris.

Llena el formulario correspondiente.

En la sección "Motivo de aclaración", selecciona "V.Club INAPAM".

Proporciona la siguiente información:

-Correo electrónico registrado en Volaris.

-Nombre completo del titular.

-Fecha de nacimiento.

-Correo electrónico registrado en Volaris. -Nombre completo del titular. -Fecha de nacimiento. Acepta los términos y condiciones.

Adjunta una copia legible de tu credencial Inapam vigente.

Envía la solicitud.

¿Cuánto tarda la activación?

Una vez enviada la documentación, Volaris informa que el proceso puede tardar hasta 48 horas. Tras la validación, el usuario recibirá una notificación confirmando que la membresía quedó activa y lista para utilizarse.

¿Cuánto dura la membresía gratuita?

La membresía v.club para personas adultas mayores tiene una vigencia de un año a partir de la fecha de activación. Para conservar el beneficio, será necesario realizar nuevamente el proceso de renovación al concluir dicho periodo.

IInapam ofrece más descuentos además de Volaris

La credencial del Inapam brinda acceso a descuentos en transporte, salud, medicamentos, alimentación, actividades culturales, recreativas y diversos servicios en todo el país. Algunos beneficios pueden alcanzar hasta el 50% de descuento, dependiendo del establecimiento o programa participante.

Para miles de adultos mayores, esta alianza con Volaris representa una oportunidad para viajar más, gastar menos y aprovechar al máximo los beneficios que ofrece la credencial del Inapam.

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