Las personas adultas mayores que cuentan con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) pueden acceder a un beneficio exclusivo que les permite ahorrar en viajes dentro y fuera de México.Gracias a una alianza entre el Inapam y Volaris, los beneficiarios pueden obtener sin costo la membresía v.club, un programa que ofrece descuentos especiales en vuelos, hospedajes y paquetes turísticos.La membresía v.club de Volaris está disponible de manera gratuita para quienes tengan una credencial vigente del Inapam. Este beneficio tiene una vigencia de un año y, al finalizar el periodo, puede renovarse sin costo siguiendo el mismo procedimiento.Con esta membresía, los adultos mayores pueden acceder a tarifas preferenciales en vuelos nacionales e internacionales, además de promociones exclusivas para viajes y alojamiento.Las personas inscritas en este programa pueden disfrutar de:Una vez enviada la documentación, Volaris informa que el proceso puede tardar hasta 48 horas. Tras la validación, el usuario recibirá una notificación confirmando que la membresía quedó activa y lista para utilizarse.La membresía v.club para personas adultas mayores tiene una vigencia de un año a partir de la fecha de activación. Para conservar el beneficio, será necesario realizar nuevamente el proceso de renovación al concluir dicho periodo.La credencial del Inapam brinda acceso a descuentos en transporte, salud, medicamentos, alimentación, actividades culturales, recreativas y diversos servicios en todo el país. Algunos beneficios pueden alcanzar hasta el 50% de descuento, dependiendo del establecimiento o programa participante.Para miles de adultos mayores, esta alianza con Volaris representa una oportunidad para viajar más, gastar menos y aprovechar al máximo los beneficios que ofrece la credencial del Inapam. EE