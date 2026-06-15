La Fiscalía General del Estado de Tabasco tomó una determinación jurídica sin precedentes dentro de los procesos de justicia local al formalizar la petición de una condena acumulada de 154 años de prisión en contra de Hernán Bermúdez Requena, señalado por ser el presunto líder del grupo criminal "La Barredora" y acusado de asociación delictuosa, secuestro y extorsión agravada.

Esta severa solicitud de cárcel es el resultado de la integración de diversas carpetas de investigación penal que vinculan directamente a Bermúdez Requena con actividades delictivas de alto impacto. Los agentes ministeriales presentaron los elementos probatorios ante las instancias judiciales del Poder Judicial para sustentar la viabilidad de esta histórica sentencia condenatoria.

La gravedad de la pena solicitada refleja la postura de tolerancia cero adoptada por las instituciones de procuración de justicia frente a delitos cometidos por servidores públicos. El caso ha generado un profundo interés en la opinión pública nacional, marcando un precedente en la persecución de la delincuencia organizada dentro de las estructuras de seguridad del Estado.

��La Fiscalía de Tabasco solicitó una pena acumulada de 154 años de prisión contra Hernán Bermúdez Requena por los presuntos delitos de secuestro agravado, extorsión y asociación delictuosa agravada.



La petición incluye 100 años de cárcel por secuestro agravado, 30 años por… pic.twitter.com/oS6iuYcKtZ — Azucena Uresti (@azucenau) June 15, 2026

Los motivos del juicio: la presunta relación con el grupo criminal "La Barredora"

¿Por qué la Fiscalía pidió una condena así para el exsecretario de Seguridad estatal? Las investigaciones de inteligencia criminal presentadas por los fiscales de la federación apuntan a que el imputado operaba como un facilitador clave y presunto líder de la organización delictiva denominada "La Barredora ", una de las células delictivas con mayor presencia en la región del sureste mexicano.

Los expedientes oficiales y reportes detallados de medios locales indican que el exjefe policial presuntamente utilizaba su cargo, recursos públicos y la estructura de la corporación para brindar protección e inmunidad a los integrantes de esta red delincuencial dedicada al narcotráfico, extorsión y robo de hidrocarburos.

El uso de las facultades del Estado para el beneficio de grupos al margen de la ley es el pilar central de la acusación. El proceso penal busca demostrar cómo la colusión entre autoridades y delincuentes permitió la expansión operativa del grupo delictivo, afectando severamente la paz pública y el tejido social de los municipios tabasqueños.

La solicitud de condena presentada este 15 de junio del 2026 por la Fiscalía estatal corresponde a uno de los expedientes abiertos en contra Bermúdez Requena, preso en el penal del Altiplano del Estado de México y quien permanece sujeto a proceso mientras continúan las etapas judiciales correspondientes.

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¿Qué funciones desempeñaba Hernán Bermúdez Requena antes de su detención?

El hoy imputado se desempeñó como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco, posición desde la cual coordinaba los operativos de vigilancia, la distribución de patrullas y las estrategias de combate a la delincuencia en toda la entidad.

¿El grupo criminal "La Barredora" mantiene operaciones en otros estados de la República?

Los informes de los centros de inteligencia señalan que este grupo opera principalmente en la zona del sureste de México. Sin embargo, las autoridades federales investigan sus posibles alianzas logísticas con grandes carteles que tienen presencia en el occidente, norte y centro del país.

JM