La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) estuvo a punto de retirarle al estado de Nuevo León el estatus de sede para la próxima Copa del Mundo . El conflicto escaló debido a las intenciones del gobernador Samuel García de utilizar la justa deportiva con fines político-electorales, sumado a tensiones comerciales por el manejo de marcas patrocinadoras.

De acuerdo con información revelada por el periodista Carlos Loret de Mola en su columna de opinión, la disputa llegó a un punto crítico pocos días antes de que el organismo internacional tomara una resolución definitiva, registrándose incluso fuertes discusiones entre las autoridades estatales y los representantes del futbol.

El color naranja y la ruptura con la FIFA

El origen principal de la discordia radica en la insistencia del mandatario estatal por impregnar la infraestructura mundialista con la identidad visual de su partido político, Movimiento Ciudadano , lo cual choca directamente con las políticas comerciales de la federación.

"La razón: el gobernador Samuel García insiste en pintar todo de naranja —el color de su partido Movimiento Ciudadano— y eso contraviene los contratos comerciales con la FIFA", señala el texto periodístico.

Las tensiones detonaron en una conversación telefónica ríspida donde, según las fuentes citadas en la columna, "el gobernador Samuel García terminó a gritos con el representante de la FIFA en México, Jürgen Mainka". La posibilidad de sancionar al estado implicaba un desafío logístico monumental que no cancelaba los partidos en Monterrey, pero buscaba "sacar de la jugada al gobierno de Samuel García" para operar únicamente con el municipio y la federación.

Tensiones comerciales y el factor Países Bajos

El distanciamiento entre ambas partes se gestó a través de tres conflictos específicos relacionados con la inversión, los patrocinios y la exclusividad comercial:

Incumplimiento de expectativas: El gobierno estatal esperaba recibir a la selección de Países Bajos en la fase regular debido a la coincidencia con el color naranja de su uniforme. Al no concretarse en la primera etapa, el gobernador amenazó con retener inversiones.

Conflicto de patrocinios: El programa estatal “Ponte Nuevo Ponte Mundial”, que involucra a 110 empresas locales, generó descontento en la FIFA debido a que introdujo marcas que no pagan los derechos exclusivos del torneo.

Violación de la protección de marca: La construcción de un parque colindante al estadio y la planeación del Fan Fest en el Parque Fundidora violaron el esquema de brand protection de la FIFA, dado que el gobernador pretendía mantener la promoción de marcas locales y el color naranja dentro de las zonas de exclusión publicitaria.

Impacto político y resolución de última hora

El panorama de una posible destitución como sede oficial representaba un riesgo político considerable para el mandatario local y para su esposa, Mariana Rodríguez, de cara a sus aspiraciones políticas en la entidad . Loret de Mola apuntó que el Gobierno federal, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, observaba con agrado la firmeza de la FIFA, al considerar que un tropiezo de esta magnitud sería "capitalizable por Morena en una contienda Estatal".

A pesar de que los ánimos se encendieron debido a la urgencia electoral del gobernador y las estrictas reglas de la federación, las fuentes confirmaron que, tras el intercambio de reclamos, ambas partes lograron llegar a un acuerdo para mantener la organización conjunta del evento deportivo en Monterrey.

Con información de Carlos Loret de Mola

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