En las entrañas de Palacio Nacional, una nueva figura ha tomado el control absoluto de la narrativa oficial. Se trata de Iván Silva, director de la consultora política Heurística, quien hoy se posiciona como el hombre más influyente en el entorno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, desplazando incluso a operadores históricos como Jesús Ramírez Cuevas.

De acuerdo con la columna de este lunes del periodista Raymundo Riva Palacio, Silva ha logrado consolidar una maquinaria de propaganda que no solo dicta la agenda digital, sino que también interviene en la contienda electoral y en la manipulación de la percepción pública .

El nuevo brazo ejecutor en Palacio Nacional

Iván Silva, quien fundó Heurística en 2003 junto a su hermano David, Oswaldo Villegas y Alfredo Rico, comenzó a ganar terreno en Jalisco durante la campaña de Aristóteles Sandoval en 2012. Su salto a las grandes ligas ocurrió de la mano de figuras clave de la autollamada Cuarta Transformación como Mario Delgado y el propio Ramírez Cuevas. Sin embargo, en las luchas internas por el poder, Silva ha ganado la partida.

"Silva se ha impuesto y es quien tiene el oído de la Presidenta, y quien le fabrica la realidad que quiere oír", detalla Riva Palacio en su columna.

A través de la arquitectura propagandística heredada del sexenio anterior, el consultor utiliza decenas de millones de pesos del erario para desviar la atención pública . Según la información revelada, desde su oficina se operan campañas de desgaste contra medios y periodistas críticos, además de blindar a figuras de Morena cuestionadas por la opinión pública .

Control demoscópico y la sombra de EU

Uno de los datos más alarmantes del artículo es la intervención en el mercado de las casas encuestadoras para maquillar la aprobación presidencial. El periodista señala que Silva mantiene bajo su órbita a al menos ocho encuestadoras de renombre para garantizar que la aprobación de la Mandataria no baje del 68% mensual .

"Cuando alguna de las casas encuestadoras no logra sacar, mediante el levantamiento de la muestra y el fraseo y orden de las preguntas, Silva no les da autorización para publicar", advierte el texto.

Este blindaje mediático y numérico tiene un objetivo táctico claro: servir como cimiento para las elecciones del próximo año , donde Sheinbaum le ha encomendado ser el estratega electoral en 14 de las 17 contiendas por gubernaturas.

No obstante, esta operación se realiza bajo un manto de sospecha internacional. El columnista apunta que tanto Heurística como Silva y las empresas demoscópicas que emplea están bajo la lupa de agencias de seguridad en Estados Unidos . La investigación federal busca esclarecer presuntos nexos financieros y de operación electoral con el Cártel de Sinaloa, vinculando a varios gobernadores de Morena que fueron impulsados por la consultora en 2021.

Doble juego y tensiones internas

Finalmente, el análisis de Riva Palacio expone que el estratega no juega con total lealtad hacia la cúpula presidencial. Se documentan episodios de "guerra sucia" contra candidatos avalados por la propia Sheinbaum —como el caso de la senadora Imelda Castro en Sinaloa— y financiamientos cruzados que involucran a operadores cercanos a grupos políticos rivales dentro del mismo oficialismo, evidenciando que la lucha por el poder transexenal apenas comienza.

Con información de Raymundo Riva Palacio

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