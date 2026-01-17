Las autoridades mantiene una estrategia de seguridad en contra del Cártel Nueva Generación (CNG), una de las organizaciones delictivas "más violentas y prolíficas del mundo" según la DEA, y especialmente fuerte este año, pero ¿Por qué?

Es así como esta organización criminal ha recibido golpes a su estructura y puntos financieros en este arranque de 2026. En los últimos 10 días, suman 21 personas detenidas en operativos coordinados del Gabinete de Seguridad federal y la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy Ramos.

David Saucedo, especialista en seguridad, explicó que los gobiernos de México y Estados Unidos detectaron que el CNG se convirtió en el principal beneficiario de la guerra civil al interior del Cártel de Sinaloa y de las estrategias enfocadas en contra de “Los Chapitos” .

Ejemplificó que con la intensificación de los operativos se busca evitar lo que sucedió en la década de los noventa en Colombia, cuando el golpeo incesante contra el Cártel de Medellín provocó que el Cártel de Cali se empoderara y después fuera más compleja su desarticulación.

"Están tratando de erosionar de manera simultánea a los dos grandes grupos de macrocriminalidad que hay en el país, golpear a los dos cárteles para evitar que uno se fortalezca en exceso", dijo.

Estímulos en la lucha contra el narco

Saucedo consideró, asimismo, que la celebración de la Copa Mundial 2026 con la zona metropolitana de Guadalajara como sede ha permitido que crezcan estas labores de inteligencia en la entidad .

"Los operativos en contra del Cártel Nueva Generación se van a frenar en algún momento para no calentar la plaza. Esto obliga al gobierno de Estados Unidos y al gobierno mexicano a acelerar las capturas de narcotraficantes de alto perfil, la desarticulación de células y el desmantelamiento de narcolaboratorios. El gobierno se encuentra a contrarreloj", agregó.

Indicó también que el Gabinete de seguridad está "urgido" a entregar resultados, para evitar incursiones armadas de las Fuerzas de Élite del Ejército Americano en territorio nacional , como el presidente Donald Trump ha amagado.

"Se están ofreciendo trofeos para evitar incursiones como la que se realizó en Venezuela, con la captura y extracción de Nicolás Maduro y como la que ya ocurrió en México, con la captura y extracción del Mayo Zambada", expresó.

David Saucedo vaticinó que habrá un "movimiento pendular" en el combate al crimen organizado, ya que habrá acciones concretas contra el Cártel de Sinaloa y, de manera recurrente, el gobierno buscará que el CNG aproveche la coyuntura, dándole golpes a la estructura familiar de "El Mencho".

"Cada vez que haya un golpe de ciertas dimensiones en contra de Sinaloa, hay un acto reflejo de manera instintiva del gobierno de México de similar magnitud para Jalisco, para evitar que el CNG se apodere de los territorios del Cártel de Sinaloa", estimó.

El especialista también subrayó que los recientes cambios en la estructura de la FGR le permitirán a Omar García Harfuch dejar de ser un "Batman solitario" para tener un "dúo dinámico" con Ernestina Godoy Ramos, replicando la misma estrategia de seguridad que implementó en la CDMX años atrás.

Sin embargo, el especialista descartó que estas detenciones tengan un impacto significativo en el desmantelamiento de las redes criminales, debido a que el CNG tiene bajo su poderío toda una red empresarial, canales para blanqueo de capitales y reinversión de utilidades, por lo que las acciones tienen un "impacto marginal".

