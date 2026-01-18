Claudia Sheinbaum y economistas dialogan del “crecimiento y fortaleza” de México

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo el sábado un encuentro en Palacio Nacional con un grupo de economistas para analizar el crecimiento y la fortaleza de la economía mexicana, en el contexto de la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

A través de sus redes sociales, la mandataria destacó que México “avanza con visión de bienestar, prosperidad compartida y justicia social”, y subrayó la importancia de mantener un diálogo técnico en momentos clave para la relación económica regional.

El encuentro se da mientras los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá comienzan a definir los temas que podrían revisarse en el acuerdo comercial, en un escenario marcado por tensiones sobre medidas arancelarias, reglas de origen, políticas energéticas y estrategias de relocalización de cadenas productivas, lo que ha colocado a México como un socio estratégico para Norteamérica.

En la reunión participaron los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard; de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora; y de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué. También asistieron las titulares de Energía, Luz Elena González; de Medio Ambiente, Alicia Bárcena; y de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, así como el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino.

El encuentro incluyó a subsecretarios en áreas de comercio exterior, planeación económica, transición energética y desarrollo sostenible, así como a funcionarios de instituciones financieras públicas como Nacional Financiera (Nafin), Banobras y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Entre los economistas participaron Gabriela Dutrénit, Gerardo Esquivel, Lorena Rodríguez, Mariana Rangel, Juan Carlos Moreno Brid, Héctor Villarreal, Fausto Hernández y Ana María Aguilar, especialistas en política macroeconómica, desarrollo, finanzas públicas y comercio internacional.

Aunque la Presidencia no detalló los temas específicos, la reunión se realiza en un momento en el que México busca fortalecer su posición negociadora ante la revisión del T-MEC, un mecanismo previsto para evaluar su funcionamiento seis años después de su entrada en vigor en 2020.

El Gobierno mexicano ha señalado que el tratado ha sido clave para dinamizar el comercio regional y atraer inversiones vinculadas al nearshoring, aunque también ha enfrentado controversias con Estados Unidos en sectores como energía, agricultura y regulación comercial.

Recientemente, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que “ni siquiera pensaba” en el T-MEC, calificándolo de “irrelevante”, lo que resalta la importancia de los análisis técnicos que realiza México para defender sus intereses en la negociación.

Temas a tratar en la negociación del T-MEC