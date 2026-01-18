Domingo, 18 de Enero 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 18 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este domingo 18 de enero informa que estará con cielo claro con 13 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 16 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 27%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 7 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 19 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 11

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 14

Jueves 22 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 14

Viernes 23 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Domingo 25 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 8

