Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 18 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

El clima en Cancún para este domingo 18 de enero prevé que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 90% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 68%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 19

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 20

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22

Jueves 22 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Viernes 23 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Sábado 24 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Domingo 25 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

