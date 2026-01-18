Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 18 de enero de 2026

El clima en Cancún para este domingo 18 de enero prevé que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 90% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 68%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 19Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 20Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22Jueves 22 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23Viernes 23 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Sábado 24 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Domingo 25 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa