Los nuevos depósitos de las Pensiones del Bienestar siguen lo que resta de enero , correspondientes al bimestre enero–febrero de 2026. Este es el calendario:

La dispersión de recursos inició el 5 y finalizará el 28 de enero, de acuerdo con el calendario de pagos de la Secretaría del Bienestar. El procedimiento se desarrolla de manera ordenada, tomando como criterio la letra inicial del primer apellido de las personas registradas .

De acuerdo con el calendario oficial de pagos, el próximo lunes 19 de enero se efectúa el depósito de la Pensión del Bienestar a las personas cuyo primer apellido inicia con las letras M .

El recurso se entrega mediante depósito directo en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin que sea necesario realizar trámites adicionales.

Para el año 2026, los apoyos bimestrales quedaron establecidos de la siguiente forma:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6,400 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3,300 pesos

Programa para Madres Solteras y Trabajadoras: 1,650 pesos

La entrega de los pagos de las Pensiones del Bienestar durante enero se organiza conforme a la inicial del primer apellido:

M: viernes 16 y lunes 19 de enero

N, Ñ, O: martes 20 de enero

P, Q: miércoles 21 de enero

R: jueves 22 y viernes 23 de enero

S: lunes 26 de enero

T, U, V: martes 27 de enero

W, X, Y, Z: miércoles 28 de enero

