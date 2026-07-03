El ciclón tropical “Douglas” comienza a perder fuerza en el Océano Pacífico este viernes 3 de julio . Si vives en la costa occidental de México, te interesará saber que el sistema se aleja paulatinamente, reduciendo el riesgo de afectaciones directas para tus actividades de fin de semana.

De acuerdo con el más reciente reporte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este fenómeno meteorológico ha entrado en una fase de debilitamiento sostenido durante las primeras horas de la jornada.

Esta misma mañana, las autoridades confirmaron que las condiciones atmosféricas actuales ya no favorecen la intensificación del sistema , lo que representa un alivio tanto para la población civil como para la navegación marítima.

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El centro de este debilitado ciclón se localiza actualmente a más de dos mil kilómetros al suroeste de las costas de Baja California Sur, manteniendo una trayectoria distante que no representa amenaza inminente.

El trayecto de “Douglas” frente a México

Durante los últimos días de junio, la Conagua mantuvo una estricta vigilancia sobre la evolución de esta perturbación, principalmente debido a su rápido desarrollo inicial frente a las costas nacionales.

El meteoro llegó a generar cierta preocupación por su alto potencial ciclónico; sin embargo, afortunadamente su ruta pronosticada se desvió por completo de las zonas densamente pobladas del litoral mexicano.

Actualmente, su desplazamiento sostenido hacia el noroeste asegura que el meteoro se interne cada vez más en aguas profundas y frías del océano, alejándose de cualquier punto de contacto terrestre.

Este movimiento aleja cualquier posibilidad de impacto directo contra el territorio nacional , disipando de manera efectiva las alertas preventivas que se habían emitido en los puertos del occidente del país.

¿Por qué pierde fuerza el ciclón?

Los especialistas en meteorología explican que la notable disminución en la temperatura de la superficie marina en esa región actúa como un freno natural y contundente para el desarrollo de estas tormentas.

Al no contar con el calor oceánico necesario que funciona como su combustible principal, la estructura interna de “Douglas” ha comenzado a desorganizarse de manera evidente durante las últimas horas.

Las imágenes satelitales captadas durante esta madrugada muestran una rotación mucho menos definida y errática en comparación con la fuerza que el sistema exhibía apenas un par de días atrás.

Asimismo, los radares observan una reducción muy significativa en la densidad y extensión de sus bandas nubosas periféricas, confirmando así su degradación gradual hacia un sistema de baja presión remanente.

Recomendaciones finales de las autoridades

A pesar del pronóstico sumamente favorable para las costas mexicanas, el SMN exhorta a toda la población a no bajar la guardia ante los repentinos cambios climáticos de la temporada.

Se recomienda a las embarcaciones menores extremar todas las precauciones posibles si navegan en las inmediaciones del sistema, acatando siempre las indicaciones emitidas por las capitanías de puerto locales.

La temporada de huracanes 2026 sigue plenamente activa, por lo que la cultura de la prevención y el monitoreo constante seguirán siendo herramientas clave y vitales durante los próximos meses.

ESPECIAL / Conagua

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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