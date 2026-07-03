La reciente muerte de cuatro personas durante los festejos por la victoria de México sobre Ecuador en el Paseo de la Reforma ha encendido las alarmas sobre la gestión de seguridad del Gobierno de la Ciudad de México. Lo que comenzó como una celebración masiva se transformó en una tragedia, provocando un intenso debate sobre si las autoridades fueron rebasadas por la magnitud de la concentración o si, por el contrario, existieron fallas críticas de planeación desde el origen del evento.

Críticas a la gestión de Clara Brugada: ¿Falta de previsión o error conceptual?

El periodista Raymundo Riva Palacio, en su columna de hoy, señala directamente a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, por lo que considera una gestión irresponsable. Según el analista, el gobierno capitalino intentó deslindarse de su responsabilidad al sugerir que la seguridad de casi un millón y medio de personas era inmanejable .

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Riva Palacio enfatiza que el problema no fue la multitud en sí, sino las condiciones creadas por la administración local : "Es una irresponsabilidad de Brugada. Por una parte, deslindándose de su deber y transfiriendo a quienes estuvieron en Paseo de la Reforma, sus propias deficiencias. Por otra parte, soslayando que fue su Gobierno el que creó las condiciones para los excesos".

El "festejódromo" y el error en la estrategia de dispersión

El texto cuestiona severamente la decisión del gobierno de instalar pantallas gigantes y organizar eventos musicales a lo largo de Paseo de la Reforma. Aunque inicialmente se planteó como una estrategia para dispersar a los aficionados, el analista asegura que el efecto fue contrario: "No realizaban una relocalización de multitudes, sino ampliaban la zona para celebrar, facilitando al mismo tiempo mayor espacio para quienes quisieran ir".

Para Riva Palacio, el Gobierno de la CDMX mostró "novatez" al no contemplar mapas de riesgo ni rutas de evacuación ante el crecimiento exponencial de asistentes partido tras partido . Esta falta de pericia técnica, asegura, dejó la seguridad de los asistentes al azar.

¿Qué sigue para los próximos encuentros?

A pesar del saldo fatal de cuatro personas —tres por asfixia y una por paro cardiorrespiratorio—, la administración de Brugada ha anunciado que continuará con la instalación de pantallas gigantes para los próximos partidos, prometiendo fortalecer los protocolos de Protección Civil.

Sin embargo, el columnista se muestra escéptico sobre la capacidad de respuesta futura del gobierno capitalino ante este escenario. Concluye que la administración "no ha entendido todavía el monstruo que construyó" y advierte que, mientras no exista una planeación técnica rigurosa y un control efectivo de aforos, la seguridad de los ciudadanos en este tipo de eventos seguirá dependiendo de la suerte antes que de una estrategia institucional sólida.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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