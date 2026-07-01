El periodista Raymundo Riva Palacio reveló en su más reciente columna que figuras de primer nivel en el entorno de Morena y cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador se han convertido en informantes del Gobierno de Estados Unidos. Según el analista, este fenómeno refleja una fractura interna en la autodenominada "Cuarta Transformación" ante las investigaciones estadounidenses por presuntos nexos con el crimen organizado.

El quiebre en la cúpula: Adán Augusto y Rutilio Escandón

El análisis señala directamente al senador Adán Augusto López Hernández y al actual cónsul en Miami, Rutilio Escandón, como piezas clave en este escenario . Ambos políticos, quienes mantuvieron lazos familiares y políticos estrechos con el círculo más íntimo de López Obrador, hoy estarían colaborando con autoridades de Estados Unidos en medio de una disputa personal y financiera .

“López Hernández y Escandón son parte de un número indefinido de gobernadores, legisladores y políticos que quieren ser informantes de Estados Unidos, un fenómeno inédito en México”, asegura Riva Palacio.

El columnista detalla que, si bien la Presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por una narrativa de defensa soberanista ante las acusaciones externas, dentro de las filas de Morena impera una lógica pragmática de "sálvese quien pueda" .

La "economía criminal paralela" bajo la lupa

Riva Palacio describe que López Hernández y Escandón habrían sido actores fundamentales en la arquitectura de lo que agencias de inteligencia estadounidenses denominan una "economía criminal paralela". Según la columna, estas operaciones se habrían gestado desde las gubernaturas de Tabasco y Chiapas, facilitando rutas de tráfico y consolidando la presencia de organizaciones como el Cártel Nueva Generación y grupos locales como "La Barredora" .

El periodista sostiene que el senador López Hernández ha sido objetivo de indagatorias en Washington por actividades que van desde el contrabando de combustible —presuntamente ligado a los hijos del expresidente— hasta negocios financieros vinculados al crimen organizado.

“El senador ha dado señales de nerviosismo en las últimas semanas, y ha tratado de hablar con Sheinbaum, quien, hasta donde se sabe, no lo ha recibido. Durante ese mismo periodo [...] comenzó a enviar información a los estadounidenses”, detalla el analista.

Un tablero revuelto para la administración Sheinbaum

El informe subraya que mientras el cónsul Rutilio Escandón ha sido identificado como un "testigo colaborativo" en Miami, el caso del senador López Hernández representa una complicación política mayor para Palacio Nacional . Al ser una figura heredada y protegida por López Obrador, su disposición para entregar información a Washington podría convertirse en un riesgo directo para el círculo familiar del expresidente.

El texto concluye que estas acciones individuales, motivadas por la urgencia de evitar consecuencias legales en Estados Unidos, actúan como "torpedos" que amenazan con desestabilizar la unidad y la imagen pública del movimiento en el poder, desafiando la estrategia de contención ideológica planteada por la actual administración federal.

Con información de Raymundo Riva Palacio

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