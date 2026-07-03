Las intensas tormentas ya azotan Guadalajara, y si usas un patín eléctrico, hoy debes pensarlo dos veces. Ignorar los charcos tapatíos no solo amenaza tu seguridad física, sino que podría costarte la pérdida total de tu vehículo .

La micromovilidad transformó el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), ofreciendo traslados rápidos. Sin embargo, la deficiente infraestructura vial y el impredecible clima local presentan retos importantes que los usuarios no pueden ignorar.

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Durante las lluvias, las calles se convierten en peligrosas trampas de agua. Los baches ocultos y el asfalto mojado reducen drásticamente la tracción de las llantas pequeñas, comprometiendo tu estabilidad.

El principal enemigo de estos vehículos es la filtración de humedad . Aunque muchos modelos presumen resistencia a la intemperie, la realidad técnica es mucho más compleja y restrictiva de lo que parece.

El mito de la resistencia al agua

La mayoría de los patines cuentan con una Certificación IP (Ingress Protection), siendo la IP54 la más común. Esto significa que resisten salpicaduras leves, pero nunca soportan inmersiones ni chorros a presión.

Al cruzar un charco profundo en avenidas como López Mateos, el agua supera el nivel de la base. Es ahí donde el líquido penetra en los compartimentos sellados, iniciando un deterioro irreversible .

La batería de iones de litio, ubicada en la plataforma inferior, es extremadamente vulnerable . Un cortocircuito en esta zona no solo arruina el equipo, sino que representa un grave riesgo de incendio.

Además, el motor eléctrico, alojado en la rueda, sufre una oxidación acelerada . Los rodamientos internos pierden su lubricación esencial al entrar en contacto constante con el agua sucia de las calles.

Otro factor crítico es la inminente pérdida de garantía. Las marcas estipulan claramente en sus manuales que cualquier daño ocasionado por líquidos anula de inmediato la cobertura o reparación gratuita del equipo.

Seguridad física en el asfalto tapatío

Más allá del daño mecánico, el riesgo humano al circular así es alarmante. Protección Civil Jalisco advierte constantemente sobre los graves peligros de transitar en vehículos ligeros durante las tormentas.

El sistema de frenado pierde hasta un 60% de su eficacia con la humedad . Los frenos de disco, comunes en estos dispositivos, resbalan peligrosamente al intentar detenerse sobre el pavimento mojado.

La visibilidad reducida es otro factor en contra. Las pequeñas luces LED integradas en los patines resultan insuficientes para ser vistos por los automovilistas bajo una lluvia torrencial o neblina densa.

Las alcantarillas metálicas y las rejillas se vuelven superficies resbaladizas como el hielo. Un giro brusco o un frenón sobre ellas resulta casi siempre en una caída inminente con posibles lesiones.

Si la lluvia te sorprende a mitad de tu trayecto, la recomendación de los expertos es apagar el equipo inmediatamente. Busca un refugio seguro y evita seguir rodando sobre el agua acumulada.

Proteger tu inversión y tu integridad física requiere de mucha prudencia. En esta temporada de lluvias, optar por el transporte público o esperar a que el clima mejore será la decisión más inteligente.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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