Tras el caos vial y las inundaciones que paralizaron ayer a la ciudad, saber si lloverá hoy no es un lujo, es una necesidad. Anticipar los traslados este viernes evitará quedar atrapado en el tráfico o en zonas de riesgo.

El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) amaneció este viernes 3 de julio de 2026 con un ambiente notablemente húmedo, cielos parcialmente nublados y una sensación térmica fresca que contrasta con el calor de semanas anteriores.

Los remanentes de la fuerte tormenta del jueves aún son visibles en varias avenidas principales de la ciudad, donde las cuadrillas de limpieza continúan trabajando arduamente para retirar árboles caídos y escombros.

De acuerdo con el reporte matutino del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones atmosféricas siguen siendo sumamente inestables en toda la región occidente del territorio nacional debido a canales de baja presión.

Esto significa que la probabilidad de precipitaciones se mantiene latente y elevada para la tarde y noche de esta jornada , por lo que los ciudadanos no deben guardar el paraguas todavía.

¿A qué hora se esperan las lluvias?

El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara advierte que los episodios de lluvia podrían comenzar a registrarse poco después de las 17:00 horas en distintos puntos .

Se prevé que las precipitaciones inicien como chubascos aislados de moderada intensidad, pero tienen el potencial de intensificarse rápidamente hacia el anochecer , acompañadas de fuertes rachas de viento.

Las zonas sur y poniente de la metrópoli, particularmente cerca del Bosque de la Primavera, son las que presentan mayor probabilidad de registrar tormentas eléctricas severas y caída de granizo.

Ante este panorama, Protección Civil Jalisco ha emitido una serie de recomendaciones preventivas, instando a la población a evitar cruzar corrientes de agua, sin importar qué tan superficiales parezcan.

Los pasos a desnivel, canales y arroyos de la ciudad se encuentran bajo un monitoreo constante por parte de las autoridades municipales para prevenir tragedias y cierres viales sorpresivos.

Zonas de mayor riesgo en la metrópoli

Históricamente, puntos críticos como la zona de Plaza del Sol, los cruces de la avenida Patria y los alrededores del Parque San Rafael son altamente susceptibles a inundaciones rápidas durante estas tormentas.

Las autoridades de vialidad recomiendan a los automovilistas buscar rutas alternas y resguardarse en lugares seguros si se encuentran transitando por la calle durante el pico máximo de la tormenta.

El sistema de transporte público, incluyendo el Tren Ligero y el Macrobús, también podría experimentar retrasos significativos, por lo que se sugiere a los trabajadores planificar su regreso a casa con mucha anticipación.

Recomendaciones para un viernes seguro

Mantenerse informado a través de los canales oficiales del gobierno y consultar el radar meteorológico en tiempo real desde dispositivos móviles es la mejor herramienta de prevención ciudadana.

Aunque el pronóstico para el fin de semana promete una ligera disminución en la intensidad de las lluvias , este viernes exige máxima precaución al transitar por las calles tapatías.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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