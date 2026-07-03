La muerte del tigre de Bengala Kenzo, uno de los ejemplares que era buscado por cuerpos de rescate tras escapar, provocó una ola de críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el operativo implementado por las autoridades y el manejo del felino durante su captura.

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Profepa confirma la muerte del tigre de Bengala Kenzo

Este jueves, la Profepa informó que el tigre de bengala murió tras el uso de armas de fuego luego de atacar a uno de los elementos de equipo de rescate tras su captura.

En seguimiento al tema del tigre de bengala de Tepetlaoxtoc, la Profepa informa que, durante las maniobras para su sedación y captura, el tigre atacó al personal presente. Debido al riesgo inminente que representaba esta situación, las fuerzas de seguridad que apoyaban el rescate… pic.twitter.com/hlobGEeUcc— PROFEPA (@PROFEPA_Mx) July 2, 2026

En entrevista con EL UNIVERSAL, Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), explicó que los centros que albergan fauna silvestre deben contar con protocolos de contingencia específicos para atender la fuga de animales, así como personal capacitado y equipo especializado para su captura.

“Por lo regular, todas las instituciones registradas con planes de manejo tienen sus protocolos de contingencia para escape”, dijo. "Nosotros contamos con gente capacitada, rifles de dardos, diferentes técnicas y capacitación para realizar una captura en caso de una fuga", explicó.

Respecto al uso de armas de fuego, Zazueta señaló que los protocolos contemplan esta medida únicamente como un último recurso cuando la vida de una persona está en riesgo, aunque desde su perspectiva, aseguró que el hecho pudo evitarse con un buen protocolo de contingencia de escape.

"Las autoridades correspondientes siempre piden tener un fusil que pueda detener a un animal en caso de un ataque a una persona. Pero yo creo que todo eso se puede evitar con gente que realmente sepa hacer las cosas. "Si sabes mover animales, sabes manejarlos y todo eso, es mucho menos riesgoso hacerlo", afirmó.

Igualmente, consideró que la experiencia del personal es determinante para evitar desenlaces fatales, pues advirtió que policías o incluso veterinarios que no están especializados en el manejo de grandes felinos pueden enfrentar mayores dificultades durante un operativo de este tipo.

Zazueta advirtió que este tipo de hechos podrían repetirse si no se fortalecen las medidas preventivas en los sitios donde permanecen animales silvestres.

Lucía Hernández, divulgadora científica, también comentó a EL UNIVERSAL que el operativo pudo haberse realizado de otra manera y cuestionó el despliegue implementado para capturar al felino. Señaló que Kenzo era un ejemplar acostumbrado a la presencia humana, por lo que cuestionó las circunstancias en las que presuntamente reaccionó de forma agresiva.

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Ambos concedieron que las acciones que debieron implementarse durante la búsqueda debieron haber sido lideradas por los responsables del tigre dentro del refugio, además de personal especializado en manejo de fauna silvestre.

El escape de Kenzo, el tigre de Bengala de Tepetlaoxtoc, Edomex

El pasado sábado 27 de junio, trabajadores del centro privado "Animal Experience México" realizaban labores de mantenimiento rutinario en las jaulas. Un descuido imperdonable dejó una puerta abierta, brindando al tigre Kenzo la oportunidad perfecta para abandonar su encierro e internarse en la sierra mexiquense.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aclaró rápidamente que este lugar opera bajo un registro estrictamente privado, sin administración gubernamental. Un PIMVS funciona como un espacio autorizado legalmente para la reproducción, exhibición y conservación de especies exóticas fuera de su hábitat natural. La ley obliga a los titulares a garantizar un confinamiento hermético, mandato que claramente falló en este caso específico.

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