La fuga de un detenido desde las instalaciones del Ministerio Público ha desatado una pugna entre la Fiscalía y la Policía Municipal sobre quién es responsable de la seguridad. Ante la contradicción oficial, surge una duda urgente: ¿Quién falló en el resguardo de un sospechoso que hoy sigue prófugo?

Detenido escapa durante su traslado al MP en Guanajuato

Una persona detenida burló la seguridad del Ministerio Público y se fugó de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en esta capital .

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato desmintió la versión oficial de la FGE de que el detenido estaba bajo la custodia de la Policía municipal al momento en que se dio a la fuga.

"La fuga no se dio durante el traslado sino dentro de las instalaciones del Ministerio Público" , aseveró.

Se reservaron la identidad del sujeto que se escapó y la cantidad de droga que poseía, por la que era investigado.

Explicó que la persona fue detenida por agentes de Investigación Criminal de la FGE.

Es importante precisar que como parte de la coordinación y colaboración que existe con la FGE, la Secretaría de Seguridad Ciudadana facilita las instalaciones de la Comisaría Municipal Preventiva para que los detenidos puedan quedar bajo custodia mientras hacen las diligencias de ley.

Explicó que el individuo detenido por delitos contra la salud había sido trasladado por la Policía municipal y entregado en las oficinas del Ministerio Público de donde escapó .

¿Qué dice la Fiscalía?

En un comunicado la fiscalía afirmó que una persona del sexo masculino que estaba legalmente detenida “logró evadirse de la acción de la justicia durante su traslado a las instalaciones del Ministerio Público, donde se llevarían a cabo las diligencias correspondientes”.

"Al momento de los hechos, la persona se encontraba bajo la custodia de un elemento de la Policía municipal".

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Posteó que de manera inmediata se activaron los protocolos institucionales y se implementó un operativo de búsqueda y localización, con la participación de las autoridades competentes, a fin de ubicar al evadido y lograr su reaprehensión.

"Hasta este momento, la persona no ha sido localizada ; sin embargo, las acciones operativas y de investigación continúan de manera ininterrumpida".

Subrayó que mantiene la coordinación con las instituciones de seguridad para lograr la pronta localización de la persona evadida.

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OA