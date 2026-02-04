El caso Jeffrey Epstein sigue generando polémica y nuevas supuestas revelaciones mencionan nombres de personas mexicanas, pero ¿De quiénes se trata? Esto se sabe:

En los últimos días, la difusión y revisión de archivos judiciales y testimonios relacionados con el caso Epstein ha generado reacciones en distintos países, ante la aparición de nombres de figuras políticas, empresariales y públicas.

En las listas han aparecido nombres de empresarios mexicanos como:

Ricardo Salinas Pliego

Carlos Slim

María Asunción Aramburuzabala

Paula Cussi, viuda de Emilio Azcárraga Milmo

Aunque según han señalado las autoridades, ser mencionado en los expedientes no significa que las personas hayan cometido algún delito.

Sheinbaum habla sobre supuesta mención de mexicanos en caso Epstein

Ante nuevas revelaciones del caso Jeffrey Epstein en el que supuestamente se mencionan nombres de personas mexicanas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que es una investigación que está en Estados Unidos .

En su conferencia mañanera de este miércoles 4 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que si autoridades estadounidenses solicitan la colaboración a México, se hará .

“Tiene que abrirse la investigación de Estados Unidos, es una investigación en Estados Unidos”.

"Si el Departamento de Justicia solicita la colaboración de México, pues participaremos, pero es un investigación que ocurre en Estados Unidos", dijo la Mandataria federal.

Departamento de Justicia de EU retira de su página web miles de documentos del caso Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró este martes de su página web miles de documentos relacionados con el caso de Epstein, después de que se denunciara que la identidad de las víctimas había quedado comprometida.

Indicó a medios estadounidenses que retiró los documentos afectados debido a "fallos técnicos o humanos" y aseguró que todos los archivos solicitados por las víctimas o sus abogados fueron retirados para su posterior edición.

La carta, presentada ante un juez federal, precisó que la revisión de los documentos continuará para asegurar que no haya más información sensible expuesta.

Con información de SUN y EFE

