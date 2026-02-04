Revelan nuevo VIDEO del ataque al perro de Gabriel Quadri que fue asesinado

El político miembro del Partido Acción Nacional, Gabriel Quadri, recientemente dio a conocer la triste noticia de que su perro, Vito, un perro mestizo de talla pequeña, fue atacado por un pastor belga.

Lo que sucedió fue que, al momento de sacar a Vito a pasear, un pastor belga que caminaba sin correa junto a su dueño se abalanzó contra el perro de Quadri para atacarlo, dejándolo gravemente herido y provocando su muerte.

El político rápidamente difundió los videos obtenidos de las cámaras de vigilancia de la calle para lograr localizar al dueño responsable de la tragedia y exigir justicia por la negligencia.

El exdiputado Gabriel Quadri denunció el fallecimiento de su perro tras un altercado violento en la alcaldía Coyoacán. Un ejemplar de raza pastor belga que caminaba libre y sin supervisión agredió a la mascota del político durante un paseo matutino. Aunque el dueño trasladó al… pic.twitter.com/bT3wfZ1xr1— La Razón de México (@LaRazon_mx) January 27, 2026

En entrevista con Andrés Quadri, tutor de Vito, este menciona que, a pesar de que las razas de talla grande son perros muy inteligentes, son animales de ataque y pueden llegar a ser muy peligrosos tanto para las personas como para otros animales, si es que no tienen la supervisión ni entrenamiento adecuados.

Gracias a las imágenes rescatadas del ataque, ya se localizó al dueño del perro para que afronte las consecuencias legales necesarias.

Este es el perro Pastor Belga Malinois que mató a Vito, suelto, sin correa, en la calle Zaragoza, el domingo pasado 25 de enero, minutos antes del ataque. Por favor, ayúdenos a encontrar al dueño, en la colonia Romero de Terreros... pic.twitter.com/iSHfX0lNxE— Gabriel Quadri (@g_quadri) January 31, 2026

“Es culpa del dueño totalmente”, afirma Quadri, “es un irresponsable. Básicamente es un criminal”.

¿Qué dice la ley sobre pasear perros sin correa?

De acuerdo con el Artículo 30 de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México, “Toda persona tutora responsable o encargada de un perro está obligada a colocarle una correa al transitar con él en la vía pública. Otros animales de compañía deberán transitar sujetados o transportados apropiadamente de acuerdo a su especie. Las personas tutoras responsables de cualquier animal tienen la responsabilidad de los daños que le ocasione a terceros y de los perjuicios que ocasione, si lo abandona o permite que transiten libremente en la vía pública”.

"Las indemnizaciones correspondientes serán exigidas mediante el procedimiento que señalen las leyes aplicables, pero la o el responsable podrá además ser sancionado administrativamente en los términos de este ordenamiento".

Asimismo, la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México establece que se podría llegar a pagar una multa por pasear mascotas sin correa, de 11 a 40 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), lo que equivale a entre mil 290 pesos y 4 mil 692 pesos.

Las correas no son solo un accesorio; son una herramienta de prevención esencial para proteger a la mascota propia, a los demás animales y a las personas.

