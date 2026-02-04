El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha invitado a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones fiscales, entre ellas, a realizar su declaración anual. El SAT recordó que, en cada ejercicio fiscal, las y los contribuyentes tienen la posibilidad de realizar deducciones personales, mismas que pueden incluirse en la declaración anual.Es importante revisar cuidadosamente las facturas de los gastos que se desean deducir y verificar que cumplan con todos los requisitos fiscales para que este beneficio sea válido y pueda reflejarse correctamente en la declaración anual.Los gastos personales que pueden deducir las personas físicas son:Es necesario precisar que el monto total de las deducciones personales no debe exceder de cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA) anuales del ejercicio a declarar o 15% del total de los ingresos, incluidos los exentos, lo que resulte menor.Cabe señalar que las personas que tributan o hayan tributado en el Régimen Simplificado de Confianza no pueden aplicar deducciones personales.El SAT recomendó solicitar las facturas de manera mensual y mantener las deducciones organizadas durante todo el año. Para mayor información se puede consultar el Portal del SAT: https://www.sat.gob.mx/portal/public/homeCon información de SAT* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA