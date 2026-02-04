CFE entrega un chip con acceso a internet GRATIS para estas personas: lista de quiénes pueden pedirlo

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabaja para llevar la conexión a internet a todos los mexicanos, con el objetivo de garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación. En este escenario, a través de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (TEIT), la dependencia informó que entregará chips (tarjetas SIM) con internet móvil gratis para las personas que reúnan los requisitos necesarios.Actividades básicas como el trabajo, estudiar e incluso la realización de trámites gubernamentales cada día exigen más estar conectado a una red de internet, lo que en muchas ocasiones no es posible para personas que viven con carencias o en situaciones de vulnerabilidad.Así, la CFE busca combatir el rezago tecnológico al que se enfrenta gran parte de la población, brindando herramientas sin costo para garantizar su conectividad.La estrategia no es universal, pues, como se mencionó anteriormente, se encuentra focalizada en los sectores de la población que más lo necesitan.De este modo, acceder al chip con internet gratis de la Comisión Federal de Electricidad en más sencillo para quienes ya forman parte de la red de seguridad social del Gobierno Federal. Esta es la lista de las personas que tienen prioridad:La documentación específica puede varias de acuerdo con la entidad federativa, informó la CFE.La entrega de este beneficio se realizará de forma presencial mediante convocatorias locales, módulos temporales y jornadas de atención organizadas en coordinación con delegaciones del Bienestar.La Comisión Federal de Electricidad dará a conocer las fechas y otros detalles a través de sus redes oficiales, por lo que se recomienda estar al pendiente. Con información de SUN…* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB