SAT México: Inician auditorías fiscales usando solo tu CFDI

Por el combate a las factureras, el fisco puede iniciar una auditoría con tan solo el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), para revisar todo el rubro de ingresos , advirtieron fiscalistas de Baker Tilly.

Durante la Cumbre de Negocios 2026 organizada por la firma de consultoría, el socio director de impuestos, Lauro Acero, destacó que en 2026 las empresas consumidoras de gas natural estarán obligadas a reportar ese consumo, un umbral nuevo que abrió relacionado con los controles volumétricos en hidrocarburos en la lucha contra el contrabando de combustible.

Frente a ello ya no basta con ser correctivos, ahora las empresas deben ser más proactivas y cuidadosas con las relaciones con sus proveedores para evitar que alguno de ellos esté en el listado del Servicio de Administración Tributaria (SAT) como presunto factureros .

Ya no únicamente se requiere trazabilidad, sino documentar que el proveedor contaba con los activos para respaldar su negocio.

"El CFDI fue el inicio de toda esa trazabilidad y ahora es por transacción y operación", puntualizó.

Refirió que en 2004 por primera vez se hizo el cruce de información con las facturas emitidas, pero hoy es un año de parteaguas en el ecosistema en el que se revisará el rubro de ingresos .

Por su parte el socio de impuestos Eliud Santiago, sugirió ser más efectivos porque con los cambios ya no es momento de decir: "Nos vamos a tribunales".

A lo que la socia de impuestos de la consultoría Margarita Medrano, añadió "ya no es la época de fiscalización y cumplimiento de hace cinco años".

Por eso Lauro Acero remarcó la importancia de la comunicación entre las diferentes áreas de las compañías porque muchas veces la fiscal y administrativa no se habla con almacenamiento y logística para poder evaluar a un proveedor que no implique un problema.

Lo anterior cobra relevancia, ponderó, porque en el ejercicio de comprobación estamos muy ajustados y el tiempo se acorta.

De lo contrario, sentenció, se nos cierra la puerta con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la cancelación de sellos digitales.

Insistió en que el reto en la lucha contra las factureras será difícil demostrarle a la autoridad que son operaciones reales y no facturas falsas.

