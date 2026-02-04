Es bien sabido que miles de familias en todo México están pendientes del primer depósito del año de la Beca Rita Cetina, dirigida a estudiantes de primaria de escuelas públicas, la cual se realizará durante este mes de febrero. Aunque hasta el momento, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar no ha publicado el calendario oficial; se espera que el anuncio se haga en estos primeros días de febrero y que los depósitos comiencen poco después.

Cabe aclarar que ya concluyó la dispersión de tarjetas del Bienestar para los estudiantes registrados en la convocatoria de septiembre de 2025. Sin embargo, para todas aquellas personas que no hayan ido por ella, que cunda el pánico que la Secretaría del Bienestar emitió una buena noticia.

¿Qué hacer si no fui por mi tarjeta para la Beca Rita Cetina?

Hay que aclarar primero una cosita. La única forma de recibir el dinero de la Beca Rita Cetina es a través de la tarjeta del Bienestar.

Según informa la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), la forma de recoger la tarjeta será posible reagendando cita y, una vez culmine la entrega del plástico en todas las secundarias.

ESPECIAL/X/@BecasBenito

Documentos requeridos para recogerla

Madre, padre o tutor

Identificación oficial vigente (original y copia)

Acta de nacimiento (copia)

Comprobante de domicilio con vigencia de hasta tres meses (copia)

CURP (copia)

Becaria o becario

Acta de nacimiento (copia)

CURP (copia)

Mientras se confirma el calendario oficial, la recomendación es mantenerse atentos a los anuncios oficiales y evitar caer en rumores que circulan en redes sociales.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO