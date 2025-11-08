Uruapan, Michoacán, ha estado en la mira de todo México durante los últimos días. La vida de su alcalde fue arrebatada por el crimen organizado y hoy su viuda es la nueva presidenta municipal y se ha posicionado políticamente al respecto:

Grecia Itzel Quiroz García se presentó ante su pueblo por primera vez, luego de ser designada presidenta municipal de Uruapan en sustitución de su esposo Carlos Alberto Manzo Rodríguez, asesinado el pasado 1 de noviembre.

Con sombrero en mano, Grecia Quiroz afirmó que nadie iba a volver a ensangrentar más a los uruapenses, y que su encuentro con la Presidenta Claudia Sheinbaum no fue para ir a doblar las manos. Además, llamó a que en 2027 se dé voto de castigo para honrar la memoria de su esposo.

"Quienes mandaron matar a Carlos Manzo no supieron que este sombrero tiene una fuerza imparable, incansable con la que en el [año] 2027 les vamos a dar un voto de castigo porque nos vamos a hacer valer y vamos a hacer honrar la memoria de Carlos Manzo".

Uruapan muestra su apoyo

Desde temprana hora los uruapenses mostraron enojo, contundencia y dolor por la situación, pero también entereza para salir a las calles empáticos con la nueva alcaldesa. Grecia Quiroz afirmó sentirse arropada por su gente: más de 70 mil uruapenses —según el ayuntamiento— que salieron en caravana desde la avenida Latinoamericana y recorrieron durante cuatro horas los más de siete kilómetros hasta llegar a la Plaza Morelos, donde ya se había acondicionado la pérgola para el mitin.

La manifestación pacífica vestida de blanco fue convocada por las cámaras empresariales, productores de aguacate y comerciantes, quienes llevaron a la vanguardia a la abuelita del alcalde asesinado.

Bajo un intenso sol y la temperatura a 38 grados, la primera parte de la serpiente humana pobló la plaza que vio caer a su alcalde a manos del crimen organizado, el pasado 1 de noviembre.

En el escenario ya estaban los convocantes: empresarios y productores que acompañaron a los familiares de Carlos Manzo y de otras víctimas de homicidio. La primera en tomar el micrófono fue la abuelita de Carlos Manzo, Rachel, quien solamente se puede desplazar en silla de ruedas. Ella recordó que en muchas ocasiones le insistió en el riesgo que implicaba el cargo y enfrentar con fuerza la inseguridad.

"Le decía yo: ‘mira hijo, no tienes necesidad. No lo hagas’. Y él me decía: ‘tengo que sacar [adelante] a Uruapan porque es mi tierra; adoro a la gente’. Entonces, eso le quitó la vida. No puede ser", dijo Rachel, a quien Manzo Rodríguez también vio como una madre.

"No me dejen sola"

Grecia Quiroz García salió de la casa de la cultura con el sombrero de su esposo en la mano y subió al escenario bajo un fuerte dispositivo de seguridad. La alcaldesa independiente estaba flanqueada por sus escoltas vestidos de traje, por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, y por su familia.

Con la mirada fija en dos cuadros de su esposo dijo: "hoy, en este momento, aquí junto a mí está parado Carlos Manzo, y quiero decirles que esta lucha no quedará en vano. Que podrán habernos quitado a nuestro líder, pero nos dejaron un héroe por el que vamos a luchar y a honrar su memoria".

Entre ovaciones, la nueva edil de ese municipio localizado a 110 kilómetros de la capital michoacana, quien vestía una combinación de negro y blanco, afirmó que hoy se cumple uno de los legados de Carlos Manzo: ver a su pueblo unido por esta lucha, la cual defendió hasta el último día de su vida.

Grecia, quien por momentos se mostraba temerosa, cambiaba de ánimo cuando escuchaba de los miles de asistentes que la acompañaron, el grito de "No estás sola".

"Hoy vengo a decirles que hay una esperanza para Uruapan, para Michoacán, para México; para todas aquellas personas que hemos perdido a ese ser querido, para todos aquellos que han sido extorsionados, robados, abusados. Hoy yo quiero darles ese mensaje de esperanza".

Quiroz García recordó que el día que un adolescente de 17 años le disparó a su esposo ella sólo pudo recoger del piso el sombrero. "Pero quienes mandaron matar a Carlos Manzo no supieron que este sombrero tiene una fuerza imparable e incansable. Hoy vengo a decirles también que tendrían que venir y matarnos a todos para que esta lucha deje de caminar en las calles y deje de apoyar a la gente más vulnerable".

Conforme pasaban los segundos, las palabras de la alcaldesa subían de tono en ese mensaje no leído para su pueblo, para la clase política y para los criminales.

"No vamos a dejar que nadie venga a pisotear a los uruapenses. No vamos a dejar que nadie venga a ensangrentar todavía más a los uruapenses, no lo vamos a permitir. Vamos a seguir caminando con el movimiento independiente del sombrero. Yo necesito de la ayuda de ustedes, necesito que no me dejen sola".

Quiroz García pidió a los asistentes que llenaron la plaza pública su autorización para aceptar el fuerte dispositivo de seguridad que la protege tras el asesinato de su esposo y su designación como presidenta municipal, pues dijo que esa es la única manera con la que puede seguir adelante en esta responsabilidad al frente de la gobernabilidad de su municipio.

Aprovechó para hablar sobre la reunión del pasado 3 de noviembre con la Presidenta Claudia Sheinbaum: "Quiero que sepan que la reunión que tuve con la Presidenta de México no fue para ir a doblar las manos, fue para exigir justicia, justicia para Carlos Manzo, para ir a exigir que volteen a ver a nuestro municipio, fue para exigir que saquen a todos esos delincuentes que ellos [gobierno federal] saben en dónde se encuentran".

Grecia Quiroz fue vitoreada, aplaudida y envuelta en gritos de apoyo para ella, para su familia y para su nuevo encargo: ser la primera alcaldesa independiente que ha tenido este municipio.

