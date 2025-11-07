El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) ha registrado bajas temperaturas por la noche y al amanecer, pero según el pronóstico, vienen días aún más fríos para el Estado de Jalisco y su capital. Por lo que se pide a la población extremar precauciones.

Protección Civil Jalisco informó este viernes 7 de noviembre que a partir de la noche del domingo se prevé un notable descenso de temperatura en gran parte de la Entidad, derivado del ingreso de una masa de aire frío proveniente del norte y noreste del país .

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, este aire polar alcanzará el centro del país y se extenderá hacia territorio jalisciense, provocando disminuciones de temperatura de entre 4 y 8 grados centígrados por debajo de los promedios históricos durante los primeros días de la próxima semana .

El cambio de condiciones favorecerá además la presencia de heladas en las Regiones Norte, Altos Norte, Altos Sur, Valles y Lagunas, así como en la zona del Nevado de Colima y áreas serranas . Estos descensos térmicos serán más notorios durante la noche del lunes y el amanecer del martes, cuando se prevén las temperaturas más frías .

Guadalajara y municipios fríos

Para el Área Metropolitana de Guadalajara se pronostican temperaturas mínimas de entre 5 y 9 °C , con valores menores en la periferia y zonas boscosas. Así mismo, se esperan rachas de viento fuerte que podrían generar sensaciones térmicas más bajas.

Las temperaturas más frías, con valores por debajo de los 0 °C, se pronostican principalmente en los municipios de Huejuquilla el Alto, Mezquitic, Colotlán, Santa María de los Ángeles, Huejúcar, Ojuelos, Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Jalostotitlán y Teocaltiche.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos hace un llamado a la población a tomar precauciones ante este descenso térmico: abrigarse adecuadamente, prestar especial atención en menores y adultos mayores, así como mantenerse informados a través de los canales oficiales del Gobierno de Jalisco.

Con información de Protección Civil

