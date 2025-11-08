Licencia Permanente CDMX: ¿Cuál es la fecha límite para tramitarla?

A menos de dos meses de que venza el plazo para tramitar la Licencia Permanente, el proceso ha generado un gran interés entre los ciudadanos, lo que ha provocado largas filas en varios módulos, ya que las citas disponibles en la plataforma digital de la Secretaría de Movilidad (Semovi) se encuentran completamente llenas.

Debido a la alta demanda, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que los módulos de la Ciudad de México ampliarán su horario de atención, permitiendo realizar citas y trámites de 9:00 a 21:00 horas para atender a un mayor número de solicitantes.

¿Cuál es la fecha límite para tramitar la Licencia Permanente?

El último día para realizar el trámite está contemplado para el 31 de diciembre y, aunque uno de los requerimientos para obtener la Licencia Permanente es aprobar un examen de conocimientos viales, el proceso es muy rápido si se cuenta con todos los requisitos.

El trámite para la licencia permanente tipo "A", evitará que los conductores tengan que renovar cada tres años la licencia, ya que a partir del 2026 los nuevos formatos contarán con una vigencia limitada.

¿Cómo sacar la Licencia Permanente?

Recuerda que antes de acudir a la cita, deberás aprobar el examen en línea y realizar el pago correspondiente. A continuación te dejamos una guía paso a paso:

Ingresa a licenciapermanente.cdmx.gob.mx.

Inicia sesión con tu Llave CDMX (si no tienes una, regístrate con tu CURP, teléfono, domicilio y correo).

Selecciona Nuevo trámite.

Haz clic en Nunca he tramitado una Licencia tipo A.

Descarga la Guía Básica de Seguridad Vial de la CDMX para estudiar antes del examen.

Inicia el examen en línea (tendrás 25 minutos para responder 20 preguntas).

El sistema mostrará tu calificación automáticamente. Apruebas con al menos 16 respuestas correctas.

Realiza el pago correspondiente de mil 500 pesos.

Por último, agenda una cita en citas.cdmx.gob.mx para recogerla.

