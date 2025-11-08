El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prepara para días de frío y este sábado los termómetros comenzarán con el descenso. Estos son los detalles del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, espera para la región Pacífico Centro, en el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con lluvias aisladas en Colima y Michoacán. Sin lluvia en Nayarit y Jalisco. Por la mañana, ambiente fresco y frío con posibles heladas en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h en la región.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG prevé para Guadalajara hoy cielo despejado, ambiente ligeramente cálido en horas centrales del día. Fresco por la noche y hasta el amanecer. Las temperaturas máximas esperadas oscilarán entre los 26-28 °C y las mínimas entre los 10-12 °C.

Clima en Guadalajara

Sábado 28 -- 9 °C Domingo 29 -- 10 °C Lunes 26 -- 9 °C

Las temperaturas seguirán siendo bajas, pero al inicio de la próxima semana disminuirán aún más.

Clima nacional

Canales de Baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico, el golfo de México y el Caribe generarán lluvias principalmente en el sur, sureste y la península de Yucatán, con posibles lluvias fuertes en Quintana Roo.

El resto de México, gracias a la presencia de un anticiclón, tendrá tiempo estable y baja probabilidad de lluvia.

Jalisco, con temperaturas frías al amanecer principalmente en las regiones de los Altos, interior y norte de la Entidad.

En el AMG se esperan temperaturas mínimas de 10 grados y en las periferias de la ciudad pudiendo ser más bajas, temperaturas máximas de 29 grados.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

