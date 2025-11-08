Sábado, 08 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco | Clima GDL

Se avecinan días muy fríos para Guadalajara; así será hoy sábado

Jalisco espera temperaturas frías al amanecer principalmente en las regiones de los Altos, interior y norte de la Entidad

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

En el AMG se esperan temperaturas mínimas de 10 grados y en las periferias de la ciudad pudiendo ser más bajas, temperaturas máximas de 29 grados. ESPECIAL / CANVA

En el AMG se esperan temperaturas mínimas de 10 grados y en las periferias de la ciudad pudiendo ser más bajas, temperaturas máximas de 29 grados. ESPECIAL / CANVA

El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prepara para días de frío y este sábado los termómetros comenzarán con el descenso. Estos son los detalles del clima: 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, espera para la región Pacífico Centro, en el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con lluvias aisladas en Colima y Michoacán. Sin lluvia en Nayarit y Jalisco. Por la mañana, ambiente fresco y frío con posibles heladas en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h en la región.

Revisa: Expertos advierten que vienen días muy fríos para Guadalajara

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG prevé para Guadalajara hoy cielo despejado, ambiente ligeramente cálido en horas centrales del día. Fresco por la noche y hasta el amanecer. Las temperaturas máximas esperadas oscilarán entre los 26-28 °C y las mínimas entre los 10-12 °C.

Clima en Guadalajara

Sábado 28 -- 9 °C
Domingo 29 -- 10 °C
Lunes 26 -- 9 °C

Lee: Estas son las condiciones del país antes del impacto del frente frío 13

Las temperaturas seguirán siendo bajas, pero al inicio de la próxima semana disminuirán aún más.  

Clima nacional

Canales de Baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico, el golfo de México y el Caribe generarán lluvias principalmente en el sur, sureste y la península de Yucatán, con posibles lluvias fuertes en Quintana Roo.

El resto de México, gracias a la presencia de un anticiclón, tendrá tiempo estable y baja probabilidad de lluvia.

Consulta: Calculan en cuánto cerrará el peso este 2025 frente al dólar

Jalisco, con temperaturas frías al amanecer principalmente en las regiones de los Altos, interior y norte de la Entidad.

En el AMG se esperan temperaturas mínimas de 10 grados y en las periferias de la ciudad pudiendo ser más bajas, temperaturas máximas de 29 grados.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones