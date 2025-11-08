Comunicar lo que necesitamos y escuchar a los demás para encontrar puntos de encuentro requiere de habilidades. Pero lograrlo, es garantía de ser un factor de cambio y no favorecer al encono. La inteligencia emocional es fundamental en este camino.

Las personas necesitamos de la comunicación para relacionarnos con los demás y no siempre es verbal, ya que puede darse de manera no verbal, explica un artículo de la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Educación. Además, remarca que la capacidad de sentir toda clase de sentimientos puede llegar a obstruir la buena comunicación con los demás al reprimirlos en el inconsciente.

Es en este marco que surge la noción de inteligencia emocional que hace referencia a la capacidad que tienen las personas de reconocer sus propios sentimientos y los ajenos, de motivarse y de manejar bien las emociones en ellas mismas y en sus relaciones , según el Consejo Nacional de Población de México.

Con base en lo señalado, resulta necesario indicar que no es lo mismo coeficiente intelectual que inteligencia emocional. De acuerdo a los preceptos del psicólogo Daniel Goleman, las personas representan una combinación entre la emoción y el intelecto, pero algunas pueden manifestar tener un gran coeficiente intelectual y dejar en claro que poseen una escasa inteligencia emocional .

A la hora de comunicarse, la inteligencia emocional es muy importante porque puede ayudarnos a persuadir a las demás personas . Esto a su vez permite que nuestra opinión sea escuchada, tenida en cuenta o requerida más de una vez. Además, es una manera inteligente de acelerar el proceso para conseguir ciertos objetivos.

La profesora de comportamiento humano Melody Wilding hace referencia a la inteligencia emocional en el marco del tipo de comunicación que las personas emplean. Al respecto, afirma que existen tres cosas que hacen las personas inteligentes emocionalmente a la hora de hablar y que pueden aprenderse y ser puestas en práctica.

Hablar con autoridad : se trata de escoger mejor las palabras utilizadas para obtener mejores resultados. Un ejemplo de ello es evitar decir "creo que deberíamos" y optar por decir "en mi experiencia". Empezar por el resultado final : la clave está en poder captar desde el comienzo la atención de las demás personas. Eso ayudará a mostrarte confiado y con experiencia. La idea como solución : la experta afirma que al hablar debemos dejar en claro que nuestra idea no es solo una simple idea más, sino que es la solución a cierto problema concreto. La clave está en hablar de forma clara y concisa, para que sea entendible.

