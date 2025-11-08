Vinculan a proceso a joven por presunto feminicidio de su madre en Guanajuato

Un joven fue vinculado a proceso penal por el presunto feminicidio de su madre, una reconocida maestra de secundaria, ocurrido la noche del 30 de octubre de 2025 en la colonia San Pedro Plus, en el municipio de León en Guanajuato.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el imputado, identificado como Lázaro Alan Emmanuel, habría golpeado, amenazado y posteriormente estrangulado a la víctima entre las 10:00 y 11:00 de la noche, hechos por los que enfrenta cargos ante la autoridad judicial.

La maestra Rosalinda, de 63 años, estaba sola con Lázaro en el interior de su domicilio, quien tras agredirla se encerró en la casa y se negó a permitir el acceso de sus hermanas.

La madrugada del 31 de agosto, dos familiares de la maestra se presentaron en el inmueble, ubicado en la calle Santa Fabiola, en compañía de policías municipales, quienes forzaron la chapa para ingresar.

La Unidad Especializada en Investigación de Homicidios llevó a cabo el procesamiento del lugar y, mediante una serie de diligencias y peritajes, logró establecer la mecánica de los hechos, incorporando a la carpeta de investigación pruebas científicas y testimoniales que fortalecieron la teoría del caso.

Un juez penal resolvió vincular a proceso penal al imputado, por el delito de feminicidio y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

De acuerdo con el Código Penal del estado, Lázaro Alan Emmanuel podría compurgar una pena de 35 a 60 de prisión, de acreditarse su culpabilidad.

