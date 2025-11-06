Jueves, 06 de Noviembre 2025

Identifican al asesino material del alcalde Carlos Manzo

El presunto responsable del homicidio de Carlos Manzo es un joven de 17 años, originario del municipio de Paracho

Por: SUN .

Ayer, la esposa de Carlos Manzo asumió el cargo como presidenta municipal sustituta de Uruapan. SUN / ARCHIVO

A unos días del homicidio en una plaza pública del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo; se ha dado a conocer que el presunto asesino material del político ya fue identificado, de acuerdo con autoridades del estado.

El periodista Ciro Gómez Leyva compartió a través de sus redes sociales que ya fue identificado el asesino material de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán.

De acuerdo con los datos proporcionados por el fiscal de Michoacán, Carlos Torres, durante una entrevista en el programa “Por La Mañana”, el presunto responsable responde al nombre de Víctor Manuel, un joven de 17 años, originario del municipio de Paracho.

