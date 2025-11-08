El conductor de una pipa perdió el control y volcó sobre la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 48, provocando que la unidad se incendiara.

Debido al siniestro, ocurrido en el municipio de Ixtapaluca, la circulación permanece cerrada en ambos sentidos mientras equipos de emergencia trabajan en la zona, informó la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos del Estado de México.

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) reportó que, por motivos de seguridad, se suspendió el paso vehicular desde la Plaza de Cobro San Marcos, desviando el tránsito hacia Chalco. En dirección a la Ciudad de México, los automovilistas deben salir a la altura del kilómetro 63, en el poblado de Río Frío.

De acuerdo con los primeros reportes, varias unidades habrían chocado y se incendiaron tras el accidente, generando intensas llamas. Hasta el momento, no se ha confirmado el número de vehículos involucrados ni de posibles víctimas.

