El caso del homicidio del Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, comienza a tener avances, conforme a las autoridades estatales y federales; quienes han dado a conocer más detalles del crimen, así como el tipo de relación entre el presunto homicida y el cártel liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

El presunto asesino del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue identificado como Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias "El Cuate" .

De acuerdo con fuentes federales de seguridad, Gutiérrez Vázquez era originario de la colonia Miguel Hidalgo de Apatzingán, Michoacán, y era familiar de un hombre apodado "El Prángana", operador de los hermanos Álvarez Ayala Ramón, "El R12, y Rafael, "El R2"-, grupo criminal que trabaja al servicio del Cártel Nueva Generación (CNG) .

Ayer por la mañana, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, dio a conocer que el supuesto asesino tendría entre 17 y 19 años .

Señalan a delincuencia organizada

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que en el crimen participó la delincuencia organizada, y que los escoltas que estaban a cargo de la seguridad de Manzo Rodríguez reaccionaron de forma inmediata .

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, indicó que, si se llegara a requerir el apoyo de la FGR, el fiscal Alejandro Gertz Manero "siempre está dispuesto".

¿Se está considerando que este es un homicidio del fuero común?, se le preguntó.

"No, por supuesto que no, porque participó delincuencia organizada. Aquí lo importante, más que quien lo atraiga, es que se resuelva. Nosotros estamos trabajando como gobierno de México con la fiscalía del estado Michoacán, porque ahí inició, es ahí donde inicia la carpeta de investigación. Si fuera necesario, por supuesto solicitaremos al fiscal [Gertz Manero] que lo atraiga", respondió el secretario.

Sobre los grupos involucrados, García Harfuch dijo que lo arrojará la investigación y mencionó a "Los Viagras", "Cártel Nueva Generación" y "Blancos de Troya".

García Harfuch también descartó que existan indicios de que los policías municipales encargados de la seguridad del alcalde de Uruapan estén vinculados con la delincuencia organizada.

Explicó que, de acuerdo con las investigaciones en curso, no hay elementos que relacionen a la seguridad del alcalde con grupos criminales.

"No existe ningún indicio de que el grupo cercano de la Policía Municipal que cuidaba al alcalde tenga vínculos con la delincuencia organizada. De hecho, fue uno de sus propios escoltas quien abatió al agresor", detalló.

Agregó que por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, reforzarán los operativos de seguridad en Michoacán, con la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional .

Los hechos

En Morelia, el gobierno de Michoacán dio a conocer una serie de imágenes en las que se observa al hombre señalado como el asesino del alcalde Carlos Manzo, en el centro de Uruapan la noche del sábado 1 de noviembre, minutos antes del ataque .

El fiscal estatal, Carlos Torres Piña, precisó que el ejecutor de los hechos se hospedó en un hotel del centro de Uruapan.

En una serie de fotografías y videos se le ve vestido con una camiseta negra y posteriormente se pone una sudadera blanca, que es con la que comete el crimen. En las imágenes se le observa acercándose entre la multitud al lugar donde se encuentra el alcalde, al cual disparó en siete ocasiones.

El fiscal también presentó una imagen del arma homicida la cual, señaló, está involucrada en un doble homicidio ocurrido el 16 de octubre, y en otro ataque del 23 de octubre, en el que murió una persona.

