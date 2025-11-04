Las peores pinturas blancas para comprar, según Profeco

¿Modificaciones en casa? Es mejor revisar los detalles acerca de las pinturas de color blanco porque no todas reúnen las condiciones de calidad necesarias.

En la Revista del Consumidor del mes de noviembre, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó sobre las pinturas de color blanco a las que les falta más blancura, así como aquellas cuyas capas se desprenden .

A 19 presentaciones de pinturas de 19 marcas distintas en color blanco y acabado mate se les hicieron pruebas para comprobar que se apeguen a la normatividad respecto a la información comercial, contenido de sólidos, índice de blancura, viscosidad y resistencia al intemperismo acelerado.

Entre las conclusiones está que las que obtuvieron los niveles más bajos en el índice de blancura son: Berel, Ipesa, Member´s Mark, Meridian y Pintumex .

Además de Precíssimo , la cual tampoco cumple con el porcentaje de sólidos requeridos y presenta desprendimiento en la capa de pintura.

Otro de los hallazgos de la Profeco fue que la pintura Cox de México cuesta 375 pesos cumple con todas las normas y tiene una calificación de Excelente, frente a Comex de 811 pesos con calificación Muy Bien, por lo que recomendó hacer compras inteligentes .

Aseguró que las mejores pinturas son: Acuario acrílica, Alvamex vinil acrílica, Vini Cox 11000, General Paint, Optimus vinil acrílica, Promex acrílica plástica y Voller 100% acrílica .

La pintura blanca, una buena opción para el hogar

Según Pinturas Mapla, la pintura blanca se utiliza en interiores porque da una sensación de frescura, limpieza, pureza, vida y tranquilidad. De hecho, es la mejor opción si se busca dar luz y amplitud a un espacio en casa.

Entre las ventajas de usar pintura blanca están:

Claridad en los espacios

Amplitud óptica de espacios pequeños

Es combinable con otros colores

Colabora a crear límites en las paredes

Disimula imperfecciones

Con información de SUN y Pinturas Maplas

