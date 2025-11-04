Michoacán está bajo el azote del crimen organizado. Los actos más recientes de violencia en la entidad mantienen a las fuerzas policiacas en alerta, primero el homicidio del alcalde de Uruapan y ahora la desaparición del exalcalde de Zinapécuaro, del cuál se revelan algunos detalles:

Alejandro Correa Gómez, expresidente municipal de Zinapécuaro, Michoacán, fue reportado por sus familiares como desaparecido .

Según la ficha de desaparición emitida por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, el exalcalde de 41 años fue visto por última vez el pasado domingo 2 de noviembre , en la localidad de Tierra Colorada, municipio de Ciudad Hidalgo.

Un informe de las áreas de inteligencia revela que, a las 03:30 horas de ese día fue visto dentro del bar "La Ingrata", en estado inconveniente, donde se registró una fuerte riña en la que estuvo involucrado.

Los reportes indican que Alejandro Correa estaba en compañía de una persona identificada como Rodrigo Camacho, alias "El Catrín", dueño de casas de empeño en Ciudad Hidalgo.

Durante la búsqueda e investigación, las autoridades obtuvieron la última ubicación de su camioneta marca Grand Cherokee, Modelo 2021, color blanco.

El rastreo señala que el vehículo estuvo sobre la carretera Irimbo-Maravatío, en inmediaciones de la localidad de Tzintzingareo, en el municipio de Irimbo .

Características del exalcalde

Las autoridades de procuración de justicia y policiales continúan la búsqueda de Alejandro Correa , quien gobernó Zinapécuaro de 2018 a 2021, y quien al momento de su desaparición vestía una camisa a cuadros azul, un chaleco gris y un sombrero beige.

En la ficha de búsqueda también se señala que el exalcalde mide 1.78 metros, tiene una cicatriz entre la nariz y párpado derecho, y otra en la ceja derecha.

También tiene un tatuaje en el brazo derecho con la leyenda "No temas porque estoy contigo: Isaías 41:10" y otro en el pecho con la leyenda "todo lo puedo en Cristo", entre otros.

El dato

Durante el gobierno de Alejandro Correa, 20 personas fueron asesinadas en un palenque clandestino a manos del grupo criminal "La Familia Michoacana".

El multihomicidio ocurrió el 27 de marzo de 2022 y Correa Gómez dijo públicamente que desconocía el hecho y enseguida desapareció hasta un mes antes de acabar su mandato.

En esa ocasión, el blanco era Alan Martínez Durán, "El Primo", líder criminal con base en Zinapécuaro y que controla otros municipios de esa zona como Queréndaro e Indaparapeo.

