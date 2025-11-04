Lluvias fuertes y un evento de “Norte”, forman parte de los fenómenos naturales que afectarán a gran parte del país, según el pronóstico de este martes 4 de noviembre del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

Para hoy, el frente núm. 12 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán y la Sonda de Campeche , interaccionará con la nueva onda tropical (núm. 40) que se aproximará a Quintana Roo y con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el golfo de México, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (norte), Tabasco (oeste y centro), Campeche (suroeste), Yucatán (norte y este) y Quintana Roo (norte y costa) .

La masa de aire frío asociada al frente núm. 12 mantendrá el ambiente frío en el norte, noreste, oriente y centro del país, con bancos de niebla y heladas al amanecer en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central ; a su vez, prevalecerá el evento de “Norte” muy fuerte con rachas de 70 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); así como viento de componente norte con rachas de 40 a 55 km/h en costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo por la tarde.

Por otra parte, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente y sur del territorio nacional.

Finalmente, se mantendrá baja probabilidad de lluvia en el noroeste, norte, noreste y centro de México.

Los intervalos de chubascos y las lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 04 de noviembre de 2025:

Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Quintana Roo (norte y costa) y Yucatán (norte y este). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (norte), Tabasco (oeste y centro) y Campeche (suroeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Las Montañas y Papaloapan), Michoacán y Guerrero. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Puebla (regiones Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Veracruz (regiones Huasteca Baja y Totonaca).

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 04 de noviembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C: Zonas serranas de Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: Zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

