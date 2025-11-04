INAPAM: estas son las pastelerías con descuento para adultos mayores

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) es el organismo público encargado de favorecer al bienestar de las personas de la tercera edad a través de la Credencial del Inapam, desde la cual se puede acceder a descuentos, como por ejemplo en pastelerías, gracias a su Directorio de Beneficios.

Si radicas en Ciudad de México (CDMX) o el Estado de México (Edomex) y, tienes un cumpleaños en fechas próximas o, simplemente quieres zamparte una rebanada de pastel tu solito, te presentamos una lista de pastelerías con grandes descuentos al presentar tu tarjeta del Inapam.

Pastelerías con descuento para quienes presenten su credencial del Inapam

Según el catálogo oficial publicado por el gobierno mexicano, junto a una recopilación de la página culinaria Directo al Paladar MX, estas son algunas de las pastelerías con mejores descuentos de los lugares ya mencionados:

Ciudad de México

Pastelería Patricia Ramírez Herrera, situada en la alcaldía de Benito Juárez, en la calle Pennsylvania No. 51, Colonia Nápoles, C.P. 03100. Ofrece hasta el 10% de descuento.

Estado de México

Pastelería Moni, situada en el municipio de Coyotepec, en Avenida 5 de Febrero S/N, Colonia Centro, C.P. 54660. Ofrece hasta el 30% de descuento.

Pastelería Venecia, también localizada en Coyotepec, sobre la Avenida Mariano Pantaleón S/N, Barrio Caltenco, C.P. 54660. Ofrece hasta el 20% de descuento.

Desayunos Miki, situada en el municipio de Naucalpan de Juárez, sobre la Calzada de los Remedios No. 11, Colonia Bosque de los Remedios, C.P. 53030. Ofrece descuento del 5% en menús y el 20% en pasteles

Pastelería y Repostería La Florida, ubicada en el lugar ya mencionado, sobre Campos Mena No. 20, Colonia Ahuizotla, C.P. 57750. Ofrece hasta el 10% de descuento.

Pastelería Annic Petit, localizada en el municipio de Otzolotepec, sobre Avenida La Purísima No. 22, Colonia Centro, C.P. 52080. Ofrece hasta el 5% de descuento.

Panadería y Pastelería Independencia, con ubicación en el municipio Valle de Chalco Solidaridad, sobre la Calle Independencia No. 16, Barrio La Cruz, C.P. 52061. Ofrece hasta el 5% de descuento.

AO

