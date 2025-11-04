El peso mexicano titubea frente al dólar fortalecido este martes 4 de noviembre por "señales mixtas de miembros de la Reserva Federal sobre el rumbo de las tazas de interés", apuntó Bloomberg.

Este día, el tipo de cambio es del 18.65 pesos por dólar en el mercado spot (Ciudad de México, 07:33 horas), que representa un retroceso diario de 0.91% de la divisa mexicana , a la apertura de la jornada.

Cotización peso-dólar en los principales bancos de México este martes 04 de octubre de 2025:

Banco Compra Venta Afirme 17.60 19.10 Banamex 17.89 18.98 Banco Azteca 16.50 19.10 Banorte 17.30 18.65 BBVA Bancomer 17.64 18.77 Scotiabank 17.40 19.00

Hoy, la mejor opción en la compra del dólar —en este momento de la mañana (a las 07:30 horas)— es en Banamex; y la venta, en Banorte .

Es importante recordar que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que es necesario revisarla constantemente si se requiere para alguna ejecución financiera.

