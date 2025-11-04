El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) espera un martes fresco y temperaturas a la baja, según el pronóstico. Aquí todos los detalles:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, espera para la región Pacífico Centro, cielo medio nublado a nublado durante el día, con chubascos y posibles descargas eléctricas en Michoacán; así como lluvias aisladas en Jalisco y Colima; cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Nayarit. Por la mañana, ambiente fresco a templado con bancos de niebla en la región, y frío con posibles heladas en sierras de Jalisco y Michoacán. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en Jalisco y Michoacán, y rachas de viento de hasta 35 km/h en Nayarit y Colima.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) informó que para Guadalajara se espera cielo despejado, ambiente ligeramente cálido en horas centrales del día. Fresco por la noche y hasta el amanecer . Las temperaturas máximas esperadas oscilará entre los 25-26 °C y las mínimas entre los 10-12 °C.

Clima en Guadalajara

Martes 27 – 7 °C Miércoles 28 – 7 °C Jueves 28 – 8 °C Viernes 28 – 9 °C Sábado 28 – 10 °C Domingo 29 – 10 °C

Las temperaturas mínimas seguirán por debajo de los 10 °C, hasta el próximo sábado, que se espera un ligero repunte .

Clima nacional

La masa de aire frío que impulsó al sistema frontal No. 11 sobre el país en días anteriores, favorecerá el ambiente agradable el oriente de México, así como rachas de viento importante el sureste y golfo de Tehuantepec. Lluvias al sureste de México y en estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Colima.

Jalisco, con cielo despejado favorecerán índice de radiación UV alto en horas centrales del día. Lluvia en zonas montañosas y sur del Edo. Fresco por la noche y hasta el amanecer .

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA