Costco sorprende con un nuevo e irresistible lanzamiento en su pastelería

En los últimos días, el furor por los postres de Costco volvió a resurgir luego de que en redes sociales se popularizara su nuevo producto de temporada, disponible en las pastelerías de la cadena.

Gracias a la usuaria de TikTok @i.love.costco.mx, conocida por compartir novedades y lanzamientos de la tienda, se dio a conocer que Costco lanzó unas donitas con sabor a pistache.

Siguiendo la tendencia que comenzó con el famoso Chocolate Dubái, la compañía presentó su propia versión en forma de donitas, rellenas de crema de pistache y espolvoreadas con azúcar, las cuales se suman a las tradicionales donitas con centro de avellana.

De acuerdo con el video, las donitas se venden en un paquete de 26 piezas, que incluye 13 de pistache y 13 de avellana. El precio es de $199 pesos, lo que las convierte en un snack ideal para compartir con familiares y amigos.

Con este lanzamiento, Costco se suma a muchas de las marcas mexicanas que apuestan por sabores en tendencia, combinando el arte repostero con la influencia de las redes sociales.

Cabe destacar que, al tratarse de una novedad reciente, es posible que el producto se agote rápidamente, por lo que se recomienda consultar su disponibilidad con el personal de la tienda .

Desde hace meses, el sabor a pistache ha ganado gran popularidad en TikTok, Instagram y otras plataformas, sobre todo tras el éxito del llamado “Chocolate Dubái”, que inspiró a numerosos restaurantes y pastelerías a crear sus propias versiones.

Por ello, Costco apostó por una opción más accesible , fusionando uno de sus productos más vendidos con el sabor que conquistó las redes sociales.

