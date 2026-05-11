La relación bilateral entre México y Estados Unidos atraviesa un momento de alta tensión tras revelarse que diversas figuras de alto nivel dentro del partido Morena están bajo el escrutinio de la justicia estadounidense. De acuerdo con información compartida entre ambas naciones, gobernadores en funciones y líderes locales podrían enfrentar demandas formales en tribunales de EU por presuntos vínculos con el crimen organizado y delitos financieros.

Marina del Pilar y Américo Villarreal: Los nombres en la lista de Washington

Según el análisis del periodista Carlos Loret de Mola, la lista de políticos bajo investigación es encabezada por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y el mandatario de Tamaulipas, Américo Villarreal . La situación de Ávila sería la más avanzada en términos de restricciones migratorias, vinculada directamente a investigaciones por irregularidades financieras.

"Marina del Pilar Ávila... no tiene visa desde hace un año: Estados Unidos se la quitó como parte de un proceso de acusación de lavado de dinero que implica al que en ese momento era su operador político/financiero (y esposo), Carlos Torres", señala Riva Palacio.

Por otro lado, Américo Villarreal enfrenta señalamientos que lo vinculan con el esquema del "huachicol fiscal" y el financiamiento de campañas a través de figuras polémicas del sector energético. Loret de Mola subraya que el nombre del gobernador tamaulipeco aparece sistemáticamente en expedientes relacionados con la colusión entre política y organizaciones criminales .

La indignación en la CIA y el "doble rasero" de la administración federal

El conflicto no se limita a los procesos judiciales, sino que escala al ámbito de la inteligencia. Fuentes cercanas a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) han manifestado un profundo malestar por lo que perciben como una política de protección selectiva por parte del Gobierno de México.

La crítica central radica en el contraste entre la persecución de agentes que colaboran en operativos antinarco y la defensa institucional de mandatarios señalados por el Departamento de Justicia de EU, como es el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa.

"En síntesis: si cooperas con Estados Unidos te cae todo el peso de la ley, pero si cooperas con los narcos te protege la presidenta personalmente", afirma la columna respecto a la visión que impera en las agencias estadounidenses.

Ruptura en el morenismo: El temor a las sanciones de EU

Ante la posibilidad de perder privilegios de entrada al país vecino o enfrentar congelamiento de activos, sectores moderados de Morena han comenzado a desmarcarse de las figuras más cuestionadas . La presión de Washington parece estar surtiendo efecto no solo en la esfera legal, sino en la cohesión interna del movimiento oficialista.

La información, que ya circula en las esferas de alto nivel de ambos gobiernos, deja el escenario abierto para futuras órdenes de aprehensión o solicitudes de extradición, dependiendo del rumbo que tomen las negociaciones diplomáticas de alto nivel. La advertencia es clara: la justicia estadounidense está "tomando nota" de quiénes respaldan a los perfiles vinculados con el rimen, extendiendo su vigilancia incluso a actores mediáticos.

Con información de Carlos Loret de Mola

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