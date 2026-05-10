El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha confirmado lo que miles de tapatíos esperaban con ansias: la inminente llegada de precipitaciones al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) . Después de una intensa ola de calor que marcó los primeros días del mes, el pronóstico del tiempo para esta semana promete un cambio significativo en las condiciones atmosféricas de la región occidente del país.

A partir de este lunes 11 de mayo de 2026, el panorama meteorológico se transformará drásticamente debido a la presencia de canales de baja presión extendidos sobre el interior de la República Mexicana. Estos fenómenos, en interacción con el constante ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, generarán el escenario perfecto para el desarrollo de tormentas en diversas zonas de Jalisco.

¿Adiós al calor extremo en la ciudad?

Aunque muchos podrían pensar que las lluvias traerán un ambiente frío, la realidad es que las temperaturas máximas seguirán rondando entre los 29°C y los 32°C. Sin embargo, la sensación térmica será mucho más agradable gracias a la densa nubosidad y a las tormentas aisladas que refrescarán el pavimento caliente de la ciudad durante las tardes y noches.

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Los datos meteorológicos apuntan a que el martes 12 y el miércoles 13 de mayo serán los días con la mayor probabilidad de lluvia en la metrópoli . Durante estas 48 horas, las posibilidades de precipitaciones alcanzarán hasta un 65% , acompañadas de posibles descargas eléctricas y rachas de viento que podrían superar los 40 kilómetros por hora en zonas despejadas.

Para el jueves 14 y el viernes 15 de mayo, los modelos predictivos de plataformas como Meteored indican una ligera disminución en la intensidad, dando paso a lluvias ligeras o chubascos intermitentes. Estas condiciones son ideales para refrescar el ambiente urbano sin causar los grandes estragos o inundaciones que suelen presentarse durante el pico del temporal de lluvias.

Zonas más afectadas y horarios clave de las precipitaciones

Es importante destacar que las precipitaciones no se distribuirán de manera uniforme en toda la ciudad. Los pronósticos sugieren que municipios como Zapopan, el sur de San Pedro Tlaquepaque y algunas áreas de Tlajomulco de Zúñiga podrían registrar los mayores acumulados de agua , por lo que sus habitantes deben extremar precauciones al transitar por la vía pública.

Históricamente, y según los patrones climáticos de esta temporada de transición, las lluvias en Guadalajara suelen presentarse con mayor fuerza entre las 17:00 y las 20:00 horas . Este horario es particularmente crítico, ya que coincide exactamente con la salida de miles de trabajadores y estudiantes, complicando la movilidad en las principales arterias viales de la capital jalisciense.

Hacia el fin de semana, específicamente el sábado 16 y el domingo 17 de mayo, el sol volverá a asomarse con mayor fuerza sobre el cielo tapatío . La probabilidad de lluvia se reducirá drásticamente a un 10% o 15%, permitiendo a las familias disfrutar de actividades al aire libre, aunque manteniendo un ambiente ligeramente bochornoso por la humedad residual.

Tips rápidos para sobrevivir al clima tapatío esta semana

- Carga siempre paraguas e impermeable: Especialmente si eres usuario frecuente del transporte público como el Tren Ligero o el Mi Macro Periférico. Las tardes serán altamente impredecibles y una tormenta repentina podría sorprenderte mientras esperas tu conexión o caminas a casa.

- Anticipa tus traslados diarios: Todos sabemos que el tráfico en avenidas principales como López Mateos, Lázaro Cárdenas o Mariano Otero suele colapsar con las primeras gotas de lluvia. Sal de tu hogar u oficina con al menos 20 minutos de ventaja para evitar el estrés.

- Cuidado extremo con los mosquitos: Con la combinación de altas temperaturas y los nuevos encharcamientos de agua limpia, es vital prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue. Revisa tu patio, voltea cubetas y utiliza repelente si vas a estar en exteriores.

- No guardes el bloqueador solar: Aunque el cielo amanezca nublado o gris, el índice de radiación UV en Jalisco sigue siendo peligrosamente alto durante las mañanas y el mediodía. Proteger tu piel debe seguir siendo una prioridad en tu rutina diaria.

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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