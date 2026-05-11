El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta importante para este lunes 11 de mayo, marcando un día de contrastes extremos. Las condiciones atmosféricas actuales exigen que la población esté preparada para cualquier escenario, desde tormentas severas hasta un calor insoportable.

Este inicio de semana, el clima en México nos mantendrá al borde del asiento debido a la inestabilidad atmosférica. La interacción de diversos fenómenos meteorológicos está creando un escenario complejo que afectará tus actividades diarias, sin importar en qué región del país te encuentres.

La llegada del frente frío 50 al norte y noreste del territorio nacional está cambiando drásticamente las reglas del juego. Este sistema frontal avanza rápidamente, trayendo consigo un descenso de temperatura muy esperado en algunas zonas, pero también ráfagas de viento peligrosas.

Lluvias torrenciales y granizo en camino

Si vives en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla o Veracruz, es vital que tomes precauciones inmediatas ante el pronóstico de hoy. Las autoridades meteorológicas han confirmado que estas entidades recibirán el impacto más severo de las precipitaciones durante las próximas horas.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advierte que estas lluvias intensas podrían alcanzar acumulados de entre 150 y 250 milímetros en un solo día. Esta cantidad de agua representa un riesgo inminente de deslaves, desbordamiento de ríos y graves inundaciones en zonas urbanas y rurales.

Además, el constante ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico provocará tormentas fuertes en el occidente y centro del país. Estados como Michoacán, el Estado de México y la Ciudad de México experimentarán chubascos intensos que podrían complicar el tránsito vehicular vespertino.

Te recomendamos no guardar el paraguas bajo ninguna circunstancia, ya que estas lluvias vendrán acompañadas de fuertes descargas eléctricas. Incluso, existe una alta probabilidad de caída de granizo, lo que podría dañar vehículos y afectar las vialidades principales de tu ciudad.

El contraste: la onda de calor no cede en el occidente

A pesar de las fuertes tormentas pronosticadas para el centro y oriente, el calor extremo seguirá castigando a gran parte del territorio nacional . Una circulación anticiclónica mantiene un domo de calor que se niega a abandonar diversas regiones de la república.

Entidades como Sinaloa, Nayarit, Guerrero, Yucatán y, por supuesto, Jalisco, registrarán temperaturas sofocantes que podrían superar los 45 grados Celsius . En Guadalajara, el ambiente será sumamente bochornoso, combinando altas temperaturas matutinas con la posibilidad de lluvias aisladas hacia la tarde.

Este drástico choque térmico se debe a la interacción del frente frío con un persistente canal de baja presión en el sureste. Esta mezcla de aire frío y caliente es el combustible perfecto para la formación de torbellinos y tormentas severas repentinas.

Tips rápidos para sobrevivir al caos meteorológico de hoy

Para evitar contratiempos y proteger a tu familia, te compartimos estas recomendaciones clave emitidas por las autoridades de Protección Civil. Es fundamental adaptar tu rutina diaria a estas condiciones extremas para minimizar cualquier riesgo a tu salud o patrimonio.

Toma nota de estos consejos prácticos: Mantente hidratado bebiendo agua constantemente si estás en zonas de calor extremo; evita inundaciones no cruzando calles encharcadas ni ríos durante las tormentas; y finalmente, protege tu hogar limpiando coladeras y desagües para prevenir acumulaciones de agua.

Mantente siempre informado a través de los canales oficiales y las actualizaciones minuto a minuto que te ofrecemos en El Informador. No dejes que los cambios bruscos del clima te tomen por sorpresa; la prevención es tu mejor herramienta durante este lunes.

ESPECIAL / Conagua

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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