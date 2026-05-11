El sofocante clima que ha dominado la región occidente del país dará una tregua muy esperada por todos los tapatíos. De hecho, la mañana de este lunes 11 de mayo, un chipichipi despertó al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Las condiciones atmosféricas han cambiado drásticamente, abriendo paso a un escenario donde la humedad será la gran protagonista de nuestra jornada.

¿Qué esperar del clima hoy en la ciudad?

Para este lunes, los termómetros en el Área Metropolitana de Guadalajara registrarán una temperatura máxima de 32 grados centígrados . Sin embargo, la sensación térmica será mucho más agradable gracias a la densa nubosidad que cubrirá el cielo desde el mediodía.

Las precipitaciones no se harán esperar, pues existe hasta un 68% de probabilidad de lluvia durante la tarde y noche . Estos chubascos dispersos ayudarán a refrescar el pavimento caliente, mitigando el impacto de la onda de calor que nos ha afectado recientemente.

Especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara confirmaron que estas lluvias son un preámbulo del temporal . Aunque todavía no es el inicio oficial, la interacción de canales de baja presión generará tormentas aisladas muy significativas.

Zonas afectadas y el reporte de las autoridades

De acuerdo con el reporte matutino del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las primeras gotas podrían registrarse a partir de las 16:00 horas . Los vientos del oeste y suroeste traerán rachas de hasta 20 kilómetros por hora.

Municipios como Zapopan, Tlajomulco y San Pedro Tlaquepaque tienen el mayor potencial para registrar actividad eléctrica y lluvias moderadas . En algunas zonas periféricas, como Tesistán y La Venta del Astillero, los radares ya detectaron humedad importante desde las primeras horas del día.

Este cambio de clima responde a la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico, lo que explica por qué el bochorno se sentirá con fuerza antes de que comience a llover. Es fundamental mantenerse alerta ante posibles encharcamientos en las principales avenidas.

Tips rápidos para sobrevivir a la lluvia tapatía

Ante este pronóstico, es indispensable modificar nuestra rutina diaria para evitar que el agua nos tome por sorpresa. Aquí te presentamos una lista de recomendaciones clave para enfrentar el clima de este lunes sin mayores complicaciones en tus traslados.

Anticipa tus salidas: El tráfico en avenidas como López Mateos o Lázaro Cárdenas suele colapsar con las primeras gotas. Sal de tu trabajo o escuela al menos 30 minutos antes de lo habitual para evitar embotellamientos severos y llegar seguro a tu destino.

No guardes el paraguas ni el bloqueador: Aunque el cielo esté nublado, el índice UV alcanzará niveles altos al mediodía. Lleva contigo protección solar y un impermeable ligero para cuando la tormenta comience a caer por la tarde en la metrópoli.

Revisa tu vehículo: Si vas a conducir, asegúrate de que los limpiaparabrisas funcionen correctamente y que las llantas tengan buena presión. El pavimento mojado tras días de sequía se vuelve extremadamente resbaladizo y peligroso para los automovilistas que circulan a exceso de velocidad.

El panorama para el resto de la semana indica que las lluvias intermitentes continuarán al menos hasta el miércoles . Las temperaturas máximas se mantendrán cerca de los 30 grados, pero las tardes seguirán ofreciendo un clima mucho más fresco y llevadero para todos.

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X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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