El Día de la Madre en Salamanca, Guanajuato, se tiñe de luto.Patricia Acosta Rangel y Katia Citlalli Jáuregui Acosta, madre e hija buscadoras que seguían luchando tras encontrar a su hijo muerto, fueron asesinadas ayer. Hoy, la marcha del 10 de mayo exige justicia por ellas: "Nada que festejar, mucho porque luchar".

La tarde de este sábado asesinaron a las buscadoras Patricia Acosta Rangel y Katia Citlalli Jáuregui Acosta, madre e hija, del Colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos , en la colonia 18 de Marzo de la ciudad de Salamanca.

Las buscadoras se desplazaban a bordo de una motocicleta por las calles Estado de México y Estado de Durango, en donde fueron atacadas a balazos .

Las víctimas fallecieron en el sitio, mientras los agresores se dieron a la fuga .

Corporaciones de seguridad atendieron el reporte de vecinos la tarde de este sábado 9 de mayo de 2026.

Exigen justicia en marcha por madres buscadoras y mamás desaparecidas

"Pati" y "Cati" se integraron al colectivo por la desaparición de su hijo y hermano, Miguel Ángel Jáuregui Acosta, el 8 de febrero de 2024, quien fue encontrado muerto, y siguieron en la organización de búsqueda pese a la localización sin vida de su ser querido.

En redes sociales del colectivo, Alma Lilia Tapia compartió fotografías en las que aparecen Patricia Acosta Rangel, su hija Katia y su hijo Miguel Ángel.

"Unidos por la sangre, reencontrados por el espíritu, de nuevo juntos, más allá del dolor y de las sombras existe un lugar de luz donde el amor nunca muere. Allí, el tiempo se detiene y la familia se vuelve a encontrar, por siempre unida en el abrazo de la paz", expresó.

El colectivo lamentó el asesinato de la madre e hija, y hoy expresará la exigencia de justicia en la marcha por las madres buscadoras y las mamás desaparecidas, que realizarán este 10 de mayo por las principales calles de Salamanca y manifestación frente a la Presidencia Municipal.

"Nada qué festejar, mucho porque luchar", señaló.

Madres buscadoras: estados, sin estadísticas de ellas

Desde 2019, más de 25 mil 111 madres mexicanas iniciaron la búsqueda de sus hijos , de acuerdo con cifras otorgadas por fiscalías locales a solicitud de El Universal.

La pregunta "¿Cuántas mujeres con el parentesco de madre o mamá de una persona desaparecida han recibido la atención?" se realizó a las 32 fiscalías estatales del país. La única que no respondió ni de recibido fue la Fiscalía General del Estado de Nayarit.

Entre las demás, 19 estados afirmaron no tener estadísticas relacionadas con quién pide que se inicie una investigación sobre posibles desapariciones; algunos incluso admitieron que no solicitan esa información al momento de levantar una denuncia.

Las fiscalías de Puebla, Oaxaca y Quintana Roo se negaron a responder, afirmando que el término "atención" en la solicitud era inentendible. La Fiscalía de Sonora admitió que no tiene un desagregado ni de personas que atienden ni de los delitos que denuncian; así, desde 2019 ha atendido a un total de 971 mil 522 personas.

Los ministerios públicos de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz afirmaron que "atienden a todas las personas que acuden a denunciar la desaparición de un familiar", sin hacer del parentesco una estadística dentro de sus informes.

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